JPMorgan повысил прогноз для S&P 500 из-за бума искусственного интеллекта 28.04.2026, 01:51 — Фондовый рынок

Аналитики JPMorgan Chase повысили прогноз для индекса S&P 500 на 2026 год, ожидая дальнейшего роста рынка благодаря новой волне интереса к искусственному интеллекту и сильным корпоративным прибылям.

Об этом сообщает Business Insider.

Повышение прогноза после предыдущих опасений

JPMorgan поднял целевой уровень S&P 500 с 7200 до 7600 пунктов до конца 2026 года. Это означает потенциальный рост примерно на 7% от нынешних уровней.

S&P 500 и технологический Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов

Таким образом, банк фактически отменил свое предыдущее осторожное решение, снижая оценки из-за войны с Ираном и рисков нефтяного шока.

Теперь аналитики считают, что положительные факторы — развитие искусственного интеллекта и хорошие ожидания прибылей — способны перекрыть влияние геополитики.

Рынки уже отреагировали: S&P 500 и технологический Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов после признаков деэскалации конфликта, а крупные технологические компании показали результаты повыше ожиданий.

Новый импульс от искусственного интеллекта

Кроме макроэкономических факторов, аналитики также отмечают усиление интереса к технологическому сектору — интерес инвесторов к ИИ-сектору возрос до уровня, которого не было с первой половины 2025 года.

Одним из ключевых драйверов стала новая модель компании Anthropic — Mythos. После новостей о ее разработках:

около 66% компаний S&P 500, связанных с искусственным интеллектом, показали лучшую динамику;

рынок увидел быстрый прогресс в технологиях и сервисах ИИ.

Оценка Anthropic достигла $800 млрд, а Amazon добавила еще $25 млрд инвестиций в свои предыдущие вложения в разработчика чат-бота Claude.

Кроме того, аналитики ожидают, что OpenAI также в скором времени представит обновленную модель с лучшей производительностью.

Важный момент: опасения по поводу массовых сокращений из-за ИИ, которые ранее давили на рынок, временно отошли. В некоторых областях, в частности в программной инженерии, наем даже возобновляется.

Ожидание сильного сезона отчетности

JPMorgan прогнозирует более положительный сезон финансовых отчетов за первый квартал, чем в предыдущем. Ранее инвесторы были осторожны из-за высоких затрат компаний на развитие ИИ и роста затрат на исследования и разработки.

Сейчас эти опасения снизились, и есть основания ожидать лучших финансовых результатов и дальнейшего роста прогнозов прибыли для компаний S&P 500.

Аналитики также отмечают, что недавнее улучшение оценок базировалось только на нескольких компаниях, поэтому потенциал для более широкого роста еще остается.

Геополитика все еще создает риски

Несмотря на оптимизм, JPMorgan предупреждает: риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, никуда не исчезли. Рынки учитывали недавнее временное прекращение огня, однако долгосрочного соглашения до сих пор нет.

Из-за этого возможен краткосрочный спад или пауза в росте:

рынок уже сильно вырос после предыдущего падения;

индексы технически выглядят перегретыми.

