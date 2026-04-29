Рекордная прибыль. ПриватБанк отчитался о работе за первый квартал

В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов

В первом квартале 2026 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале достигла 12,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.

По итогам 2025 года ПриватБанк перечислил в бюджет 58,2 млрд грн налога на прибыль.

Финансовые показатели

Объем средств клиентов по состоянию на конец 1 квартала 2026 г. увеличился на 19% по сравнению с 1 кварталом 2025 г. Количество активных клиентов Приват24 выросло на 2%, количество активных бизнес-клиентов — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ПриватБанк сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика среди банков Украины

Чистый кредитный портфель в первом квартале вырос на 44% год к году и на 8,8% по сравнению с началом 2026 года и достиг 170 млрд. грн. Основными направлениями финансирования оставались энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.

Параллельно банк развивал сложные финансовые инструменты: проектное финансирование, факторинг и торговое финансирование, открывая новейшие возможности для клиентов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Денежные средства физических лиц превышали 500 млрд грн, что стало историческим максимумом. Общий объем средств клиентов вырос до 731,6 млрд. грн., тогда как кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза, до 156 млрд. грн. Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.

Также мы рассказывали , что в мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов. Новый инструмент автоматически распознает номер счета по квитанции, счету, выписке или даже фото из IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму.

