Рекордная прибыль. ПриватБанк отчитался о работе за первый квартал

В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов
В первом квартале 2026 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале достигла 12,8 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«ПриватБанк остается крупнейшим налогоплательщиком среди банков Украины», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.
По итогам 2025 года ПриватБанк перечислил в бюджет 58,2 млрд грн налога на прибыль.

Финансовые показатели

Объем средств клиентов по состоянию на конец 1 квартала 2026 г. увеличился на 19% по сравнению с 1 кварталом 2025 г. Количество активных клиентов Приват24 выросло на 2%, количество активных бизнес-клиентов — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый кредитный портфель в первом квартале вырос на 44% год к году и на 8,8% по сравнению с началом 2026 года и достиг 170 млрд. грн. Основными направлениями финансирования оставались энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.
Параллельно банк развивал сложные финансовые инструменты: проектное финансирование, факторинг и торговое финансирование, открывая новейшие возможности для клиентов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Денежные средства физических лиц превышали 500 млрд грн, что стало историческим максимумом. Общий объем средств клиентов вырос до 731,6 млрд. грн., тогда как кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза, до 156 млрд. грн. Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.
Также мы рассказывали, что в мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов. Новый инструмент автоматически распознает номер счета по квитанции, счету, выписке или даже фото из IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
