Рекордная прибыль. ПриватБанк отчитался о работе за первый квартал

В первом квартале 2026 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале достигла 12,8 млрд грн.
В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.
По итогам 2025 года ПриватБанк перечислил в бюджет 58,2 млрд грн налога на прибыль.
Финансовые показатели
Объем средств клиентов по состоянию на конец 1 квартала 2026 г. увеличился на 19% по сравнению с 1 кварталом 2025 г. Количество активных клиентов Приват24 выросло на 2%, количество активных бизнес-клиентов — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый кредитный портфель в первом квартале вырос на 44% год к году и на 8,8% по сравнению с началом 2026 года и достиг 170 млрд. грн. Основными направлениями финансирования оставались энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.
Параллельно банк развивал сложные финансовые инструменты: проектное финансирование, факторинг и торговое финансирование, открывая новейшие возможности для клиентов.
