Индекс Ibex упал на 6%, что стало самым большим падением среди европейских фондовых рынков Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Черный четверг для Ibex. Испанский бенчмарк-индекс резко упал на открытии в четверг — на 5,88%, опустившись ниже 17 000 пунктов (16 606,1 пункта), что стало главным обвалом европейского фондового рынка.

Об этом пишет испанское издание larazon

Причины

Мадридская фондовая биржа пострадала больше всего из-за роста цен на нефть, цена на нефть марки Brent превысила 122 доллара (+3,63%), а также из-за публикации отчетов о доходах компаний.

В четверг цена на нефть марки Brent, европейский эталон, превысила 126 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

В частности, 8 марта 2022 года цена на нефть марки Brent закрылась на отметке 127,98 доллара. С этим последним ростом цена на нефть марки Brent растет уже девять сессий подряд и с начала года выросла более чем на 100%.

Тем временем цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), европейский эталон, в 9:33 утра выросла на 0,91%, достигнув 107,91 доллара. Что касается цены на природный газ с поставкой в ​​течение одного месяца на голландском рынке TTF, европейском образце, она выросла на 0,5% до 47,105 евро за МВт·час.

в 2026 году мировые цены на энергоносители могут подскочить на 24% и достичь самой высокой отметки со времен начала полномасштабной войны россии против Украины. Об этом в своем обзоре Commodity Markets Outlook сообщает Всемирный банк.

По прогнозу, в 2026 году общий индекс цен на сырьевые товары увеличится на 16% из-за резкого удорожания энергоносителей и удобрений, а также рекордно высоких цен на ряд важных металлов.

