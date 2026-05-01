Кредит под залог элитной недвижимости в центре Киева выставлен на аукцион — детали

5 мая в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по реализации активов АО «БАНК СИЧ», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.
Об этом пишет ФГВФЛ.
О чем идет речь

На торги снова выставлено право требования по кредиту физического лица, обеспеченному элитной недвижимостью в центре столицы.
Речь идет о кредите сроком на 10 лет, предоставленном банком в июне 2021 года на потребительские нужды.
В залоге по кредиту лота GL3N028241:
  • квартира общей площадью 698,2 кв. м (жилая — 357,7 кв. м) по адресу ул. Институтская, 18а;
  • три гаража-машиноместа в подземном паркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м.
Имущество расположено в жилом комплексе «Липская Башня» в правительственном квартале Киева. Рядом — ключевые локации города, такие как Майдан Незалежности, Мариинский парк и улица Крещатик. Комплекс имеет закрытую территорию, повышенный уровень безопасности и развитую инфраструктуру.
Следует учитывать, что на продажу выставляется не сама недвижимость, а право требования по кредитному договору. Это означает, что покупатель получает право потребовать погашения долга или обратить взыскание на предмет залога в судебном или внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Подробная информация об активе обнародована в публичном паспорте. Расширенный пакет документов, в частности материалы кредитного дела, доступен потенциальным покупателям в виртуальной комнате данных.
Стартовая цена лота составляет 43,4 млн грн.
Аукцион будет проходить по голландской модели, детали запланированных торгов — здесь.
«К участию допускаются физические и юридические лица, кроме должников по выставленным на продажу договорам, рф и лиц, связанным с государством-агрессором, а также лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — пишет Фонд.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
