0 800 307 555
С начала года банки в управлении ФГВФЛ вернули кредиторам более 305 млн грн

С начала года банки в управлении ФГВФЛ вернули кредиторам более 305 млн грн
С начала года банки в управлении ФГВФЛ вернули кредиторам более 305 млн грн
За январь-февраль 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд), составила 305,5 млн грн.
Из этих средств 187,9 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
«Объемы удовлетворения требований кредиторов, в частности бизнеса, свидетельствуют о результатах работы Фонда с активами неплатежеспособных банков и не только. Денежные средства возвращаются благодаря программам реструктуризации для заемщиков и погашению ими кредитов, продаже активов и управлению ими. Наша цель — максимально конвертировать активы в выплаты кредиторам и таким образом обеспечить удовлетворение их требований», — подчеркнула директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.
В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 марта 2026 года ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,9 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашены обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.
