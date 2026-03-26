Место для вашей рекламы

С начала года в банки в управлении ФГВФЛ поступило 163 млн грн

В январе-феврале 2026 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 163 млн грн.
Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Откуда эти средства

  • Из этих средств 42,2 млн. грн. поступило в банки в управлении Фонда от погашения кредитов.
  • 43,4 млн. грн. банки получили от доходов по ценным бумагам.
  • Также 17,7 млн. грн. составили поступления от реализации активов.
  • Еще 2,5 млн грн — от аренды имущества и 57,2 млн грн — из других источников.
Лидерами по сумме поступлений на 1 марта 2026 года стали:
  • АО «РВС Банк» — 57,7 млн ​​грн;
  • АО «МР Банк» — 29,4 млн грн;
  • АО «Айбокс Банк» — 24,7 млн ​​грн;
  • АО «Коминвестбанк» — 16,7 млн ​​грн.
Как сообщалось ранее, в течение 2025 года поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4930,8 млн грн.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ пытается взыскать с россии почти 1 миллиард гривен по убыткам четырех банков.
Светлана Вышковская
Место для вашей рекламы
