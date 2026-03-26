С начала года в банки в управлении ФГВФЛ поступило 163 млн грн Сегодня 17:23

Деньги банков в управлении ФГВФЛ

В январе-феврале 2026 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 163 млн грн.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Откуда эти средства

Из этих средств 42,2 млн. грн. поступило в банки в управлении Фонда от погашения кредитов.

43,4 млн. грн. банки получили от доходов по ценным бумагам.

Также 17,7 млн. грн. составили поступления от реализации активов.

Еще 2,5 млн грн — от аренды имущества и 57,2 млн грн — из других источников.

Лидерами по сумме поступлений на 1 марта 2026 года стали:

АО «РВС Банк» — 57,7 млн ​​грн;

АО «МР Банк» — 29,4 млн грн;

АО «Айбокс Банк» — 24,7 млн ​​грн;

АО «Коминвестбанк» — 16,7 млн ​​грн.

Как сообщалось ранее, в течение 2025 года поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4930,8 млн грн.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

