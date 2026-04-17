Украина привлечет $300 млн от Эксимбанка США для энергетики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и президент «Эксимбанка» США Джон Йованович договорились запустить механизм финансирования закупки американского энергетического оборудования для «Нафтогаза» на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Финансирование энергетических проектов

«Договорились запустить механизм финансирования закупки американского энергетического оборудования для „Нафтогаза“ на сумму 300 млн долларов. Это позволит восстановить разрушенные российскими атаками объекты газодобычи», — рассказала премьер-министр.

Кроме того, стороны обсудили параметры более широкой программы модернизации энергетического сектора в объеме более 1 млрд долларов.

Поставки американского LNG

Отдельно рассматривалась возможность создания механизма поддержки поставок американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину на условиях финансирования, сопоставимых с рыночными условиями Еврозоны.

Для прохождения сложнейшего отопительного сезона 2025−2026 государственный «Нафтогаз» импортировал рекордные для страны 900 млн кубометров американского LNG. Украина заинтересована в увеличении объемов закупки американского газа и углублении сотрудничества с американскими финансовыми институтами в этом направлении.

Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру

«Привлекаем возможности развития и в сфере логистики. Обсудили форматы финансирования закупки локомотивов для „Укрзализныци“ для первоочередных нужд, в том числе возобновление подвижного состава. Более 300 локомотивов компании были повреждены или уничтожены в результате российских атак. Следующий этап — структурирование соглашения на взаимовыгодных условиях с использованием доступных финансовых инструментов», — отметила глава правительства.

Также стороны договорились подписать меморандум о финансировании украинских проектов в сфере критических минералов и разработать программы рамочного финансирования украинских компаний двойного назначения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.