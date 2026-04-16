Украина получила почти миллиард из «замороженных» денег рф Сегодня 15:49 — Казна и Политика

Британский флаг и деньги

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Средства будут направлены на усиление украинской обороноспособности.

«Благодарно Правительству Великобритании за последовательную и решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии уже пятый год полномасштабной войны. Предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Что известно об этих средствах

Напомним, 1 марта 2025 года Марченко и Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.

Первые два транша общим объемом 1,5 млрд. фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.

Данные деньги — часть механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

Ранее мы сообщали , что по словам президента Украины Владимира Зеленского, владимир путин ведет активную борьбу за российские замороженные активы, размещенные в европейских странах.

