Украина получила почти миллиард из «замороженных» денег рф

Средства будут направлены на усиление украинской обороноспособности.
«Благодарно Правительству Великобритании за последовательную и решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии уже пятый год полномасштабной войны. Предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
Что известно об этих средствах
Напомним, 1 марта 2025 года Марченко и Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.
Первые два транша общим объемом 1,5 млрд. фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.
Данные деньги — часть механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет.
Ранее мы сообщали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, владимир путин ведет активную борьбу за российские замороженные активы, размещенные в европейских странах.