В Еврокомиссии прокомментировали иск россии по поводу замороженных активов

Спикер Еврокомиссии Балаш Ужвари
Европейская комиссия заявила о полной уверенности в законности решения о бессрочном обездвижении суверенных активов российской федерации.
Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари, комментируя иск Центрального банка россии в Общий суд Европейского Союза, передает Укринформ.

Иск рф и позиция Еврокомиссии

Отвечая на вопрос журналиста по иску со стороны россии в Общий суд Евросоюза, в котором обжалуется регламент Европейского совета от 12 декабря 2025 года, которым были бессрочно обездвижены российские суверенные активы, представитель заявил:
«Мы принимаем во внимание иск, поданный Центральным банком россии в Общий суд ЕС, в котором обжалуется регламент Совета Европейского Союза от 12 декабря 2025 года. Этот иск подан в контексте растущего количества правовых обжалований россии относительно наших мер поддержки Украины, и поэтому, конечно, мы не удивлены».
Он подчеркнул, что Еврокомиссия «полностью уверена в законности этого регламента и его совместимости с законодательством ЕС и международным правом».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Центральный банк россии подал иск в суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.

Решения ЕС в отношении активов рф

В декабре 2025 года Евросоюз принял решение о бессрочном обездвижении суверенных активов рф, благодаря чему процедуру подтверждения обездвижения не нужно проходить каждые шесть месяцев.
Лидеры согласились с тем, что кредит для Украины на 2026−2027 годы, о котором было договорено на декабрьском саммите, будет погашен Украиной только после получения репараций от рф. К тому времени российские суверенные активы будут оставаться обездвиженными, и Евросоюз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
