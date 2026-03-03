0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СНБО утвердил планы стойкости для всех областей и областных городов, кроме Киева — Зеленский

26
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором утвердили планы стойкости для всех областей и областных центров, за исключением Киева.
Об этом он сообщил в Telegram.

Подготовка к следующей зиме

По словам президента, во время заседания заслушали доклады представителей регионов и крупнейших городов. Опыт прохождения отопительного сезона станет основой дальнейших решений.
Речь идет об обновлении защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов, восстановлении поврежденных после российских ударов объектов, а также обеспечении дополнительных возможностей энергетики.

Отдельное решение по столице

На СНБО утвердили планы стойкости для всех украинских и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.
«На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание», — подчеркнул Зеленский.
Читайте также
Он отметил, что каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей.
Правительство Украины и, в частности, Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться.

Финансирование мероприятий подготовки к следующей зиме

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что финансирование мероприятий подготовки к следующей зиме, предусмотренных планами устойчивости регионов и городов, составляет 215 млрд грн.
«Наша задача — сделать так, чтобы приготовиться к следующим отопительным сезонам. Понимая все угрозы, мы должны сделать выводы из этой зимы. Поэтому сегодняшней нашей задачей было рассмотреть на заседании СНБО планы устойчивости городов и регионов. Мы заслушивали в первую очередь прифронтовые регионы и большие города. Это наш самый приоритет», — заявила она.
По словам Свириденко, планы устойчивости состоят из четырех составляющих:
  • защита объектов критической инфраструктуры вторым и третьим уровнем защиты;
  • построение дополнительной когенерации;
  • децентрализованное теплоснабжение;
  • децентрализованное водоснабжение.

Что известно о конфликте Зеленского и Кличко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно упрекал власти Киева о подготовке столицы к чрезвычайной ситуации в энергетике, заявляя, что «очень мало сделано».
«Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина — Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Много, видим, сделано, в частности в Харькове — там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше — очень мало сделано в столице», — заявлял Зеленский в январе.
Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на обвинения президента заявлял, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Мэр отмечал, что такие заявления прежде всего нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийКоммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems