СНБО утвердил планы стойкости для всех областей и областных городов, кроме Киева — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором утвердили планы стойкости для всех областей и областных центров, за исключением Киева.
Об этом он сообщил в Telegram.
Подготовка к следующей зиме
По словам президента, во время заседания заслушали доклады представителей регионов и крупнейших городов. Опыт прохождения отопительного сезона станет основой дальнейших решений.
Речь идет об обновлении защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов, восстановлении поврежденных после российских ударов объектов, а также обеспечении дополнительных возможностей энергетики.
Отдельное решение по столице
На СНБО утвердили планы стойкости для всех украинских и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.
«На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей.
Правительство Украины и, в частности, Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться.
Финансирование мероприятий подготовки к следующей зиме
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что финансирование мероприятий подготовки к следующей зиме, предусмотренных планами устойчивости регионов и городов, составляет 215 млрд грн.
«Наша задача — сделать так, чтобы приготовиться к следующим отопительным сезонам. Понимая все угрозы, мы должны сделать выводы из этой зимы. Поэтому сегодняшней нашей задачей было рассмотреть на заседании СНБО планы устойчивости городов и регионов. Мы заслушивали в первую очередь прифронтовые регионы и большие города. Это наш самый приоритет», — заявила она.
По словам Свириденко, планы устойчивости состоят из четырех составляющих:
- защита объектов критической инфраструктуры вторым и третьим уровнем защиты;
- построение дополнительной когенерации;
- децентрализованное теплоснабжение;
- децентрализованное водоснабжение.
Что известно о конфликте Зеленского и Кличко
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно упрекал власти Киева о подготовке столицы к чрезвычайной ситуации в энергетике, заявляя, что «очень мало сделано».
«Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина — Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Много, видим, сделано, в частности в Харькове — там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше — очень мало сделано в столице», — заявлял Зеленский в январе.
Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на обвинения президента заявлял, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Мэр отмечал, что такие заявления прежде всего нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов.
