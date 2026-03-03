День финансов: валютные инвестиции, правила переводов, новый вид отсрочки в Резерв+ Сегодня 17:31

Во вторник, 3 марта, стало известно, какой новый вид отсрочки есть в Резерв+ и почему евро не заменит доллар.

Новый вид отсрочки

Министерство обороны расширило список отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений.

$1,5 млрд от МВФ

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Новые правила переводов

НБУ определил обязательные реквизиты платежной инструкции, которая формируется при предоставлении услуги по переводу средств без открытия счета, если плательщик переводит деньги со своего счета.

Также НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине и планирует усилить контроль за качеством наличных денег в обращении.

В то же время эксчлен Совета НБУ объяснил , почему евро не заменит в Украине доллар.

😎Кстати, война, девальвационные ожидания и регуляторные ограничения заставляют не только покупать доллар или евро, но и выстраивать продуманный валютный портфель из разных инструментов — от депозитов и ОВГЗ до акций, недвижимости и криптоактивов. Читайте обзор ключевых инструментов, ориентировочные суммы входа, доходность, риски, а также налоговые и регуляторные нюансы, с которыми сталкивается украинский инвестор.

Война в Иране: как это отразится на долларе и евро на этой неделе?

Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев Мировые рынки реагируют на военную операцию США и Израиля против Ирана, и это напряжение уже влияет на валютные колебания. Украинский рынок не остается в стороне: курс евро и доллара зависит как от внешних новостей, так и внутренних факторов.Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев в прогнозе для Finance.ua , неделя со 2 по 6 марта будет активной, но контролируемой.

Средняя зарплата украинцев

В январе 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.

В то же время каждый пятый работник боится увольнения. По результатам исследования, в 2025 году 91% украинских предприятий работали в полном объеме — это на 5% больше, чем годом ранее. Еще 8% работают частично, но планируют вернуться к полноценной деятельности.

А вот эксперты robota.ua поделились подборкой стажировок в производстве, инженерии, ІТ, логистике, аналитике и маркетинге.

Где живут самые богатые и самые бедные люди в ЕС

Средний уровень богатства взрослым значительно варьируется на континенте. Неравенство в богатстве в Европе очевидно. У жителей Западной и Северной Европы средний уровень благосостояния выше. В Восточной Европе этот показатель значительно ниже. Какие страны самые богатые, а какие самые бедные в Европе? Где больше всего богатства — читайте здесь.

Новая военная облигация

В приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.

