Дефицит текущего счета платежного баланса в январе сократился до 0,6 млрд долларов (в январе 2025 года дефицит составил 2,8 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Основным фактором уменьшения дефицита стало поступление грантовой помощи от международных партнеров в размере 3,1 млрд. долларов (отсутствуют в январе 2025 года).

В то же время, расширилось отрицательное сальдо торговли товарами за счет увеличения импорта. Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета составил 3,7 млрд. долларов (в январе 2025 года — 2,7 млрд. долларов).

Экспорт товаров увеличился на 1,6% (в декабре 2025 года — на 7,1%),

импорт товаров увеличился на 16,5% (в декабре 2025 г. — на 34,1%).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 9,8%, а их импорт — на 29%. Объемы экспорта товаров составили 3,1 млрд. долларов. Вырос экспорт продовольственных товаров — на 9,2% (по сравнению с декабрем сократился на 5%).

Рост был обеспечен, прежде всего, экспортом масел и жиров (на 28,3%); также возрос экспорт мясомолочных продуктов (на 23,4%) и продукции пищевой промышленности (на 2,8%). Экспорт зерновых и семян масличных культур был почти на уровне прошлого года — сократились лишь на 1% и 1,7% соответственно.

Дефицит сводного платежного баланса составил 0,7 млрд. долларов (в январе 2025 года — 0,9 млрд. долларов).

Чистые выплаты Международному валютному фонду составили 172 млн долларов (в январе 2025 года сделок с МВФ не было). По состоянию на 01 февраля 2025 г. объем международных резервов составил 57,7 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 6 месяцев.

В 2025 году составил 31,9 млрд долларов (14,9% от ВВП) по сравнению с 15,2 млрд долларов (8% от ВВП) в 2024 году.

В целом за 2025 год сводный платежный баланс был сведен с профицитом в 12,8 млрд долларов; в 2024 году платежный баланс был равновесен (дефицит составлял всего 3 млн долларов).

В 2024 году дефицит текущего счета платежного баланса составил 13,4 млрд долларов (7,1% от ВВП) по сравнению с 9,6 млрд долларов (5,4% от ВВП) в 2023 году.

В 2023 году дефицит текущего счета платежного баланса составил 9,8 млрд долларов (5,5% от ВВП) по сравнению с профицитом в 8,0 млрд долларов (5,0% от ВВП) в 2022 году.

За 2023 год сводный платежный баланс сформировался с профицитом в 9,5 млрд долларов (в 2022 году дефицит составил 2,9 млрд долларов).

