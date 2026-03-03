НБУ планирует усилить контроль за качеством наличных в обращении Сегодня 10:23 — Казна и Политика

Национальный банк Украины намерен усилить контроль за качеством наличных, находящихся в обращении.

НБУ с этой целью регулятор планирует урегулировать вопросы сроков и периодичности проведения контроля качества банкнот гривны, находящихся в обращении, с участием уполномоченных банков.

Это будет способствовать:

системной оценке состояния наличных денег в обращении;

оперативному реагированию на динамику изменения износа банкнот в разрезе номиналов.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля качества банкнот, находящихся в обращении, с участием уполномоченных банков» (далее — проект постановления), предлагаемого для обсуждения.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 12 марта 2026 года включительно.

