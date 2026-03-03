Украина получила $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина получила $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Денежные средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов и обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях продолжающейся полномасштабной войны.

«Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию», — отметила Свириденко.

«Благодарен Международному валютному фонду за доверие и последовательную поддержку Украины. После утверждения новой программы мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, в результате, европейской интеграции Украины. Ожидается, что первый пересмотр программы пройдет в июне текущего года», — добавил Сергей Марченко.

Параметры новой программы

Общий объем новой программы EFF составляет 8,1 млрд долларов США на 2026−2029 годы. Она учитывает обновленные макроэкономические и условия безопасности, в которых находится государство, а также сохранение значительных текущих и среднесрочных фискальных потребностей Украины.

С начала полномасштабной войны финансовая поддержка МВФ для Украины составила 14,9 млрд долларов.

Программа предусматривает реализацию взвешенной фискальной политики, в частности, меры по усилению мобилизации доходов через создание равных условий для налогоплательщиков и уменьшение возможностей для уклонения от уплаты налогов.

Новая программа будет способствовать привлечению масштабной внешней финансовой поддержки для покрытия бюджетных нужд. По общим оценкам правительства Украины и МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в 2026—2029 годах составит ориентировочно 136,5 млрд долларов США по базовому сценарию.

Напомним, ранее Finanace.ua писал , что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 26 февраля 2026 г. утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 5,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет около 8,1 млрд долларов США. В течение 2026 года Украина может получить от МВФ четыре транша на общую сумму 2,8 млрд СПЗ, что составляет примерно 3,8 млрд долларов США.

