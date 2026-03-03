0 800 307 555
ру
Украина получила $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF

Казна и Политика
21
Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Денежные средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов и обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях продолжающейся полномасштабной войны.
«Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию», — отметила Свириденко.
«Благодарен Международному валютному фонду за доверие и последовательную поддержку Украины. После утверждения новой программы мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, в результате, европейской интеграции Украины. Ожидается, что первый пересмотр программы пройдет в июне текущего года», — добавил Сергей Марченко.

Параметры новой программы

Общий объем новой программы EFF составляет 8,1 млрд долларов США на 2026−2029 годы. Она учитывает обновленные макроэкономические и условия безопасности, в которых находится государство, а также сохранение значительных текущих и среднесрочных фискальных потребностей Украины.
С начала полномасштабной войны финансовая поддержка МВФ для Украины составила 14,9 млрд долларов.
Программа предусматривает реализацию взвешенной фискальной политики, в частности, меры по усилению мобилизации доходов через создание равных условий для налогоплательщиков и уменьшение возможностей для уклонения от уплаты налогов.
Новая программа будет способствовать привлечению масштабной внешней финансовой поддержки для покрытия бюджетных нужд. По общим оценкам правительства Украины и МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в 2026—2029 годах составит ориентировочно 136,5 млрд долларов США по базовому сценарию.
Напомним, ранее Finanace.ua писал, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 26 февраля 2026 г. утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 5,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет около 8,1 млрд долларов США. В течение 2026 года Украина может получить от МВФ четыре транша на общую сумму 2,8 млрд СПЗ, что составляет примерно 3,8 млрд долларов США.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МВФУкраинаБюджетФинансовая помощь
