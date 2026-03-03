Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Кабмин выделил 16 млрд грн из резервного фонда для финансирования механизма госзаказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки.

Соответствующее распоряжение № 196-р обнародовано на Правительственном портале

«Выделить Министерству развития общин и территорий 16 млрд гривен для финансирования в 2026 году государственного заказа на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок во внутреннем сообщении», — говорится в документе.

Министерству финансов поручено осуществить равномерное поквартальное финансирование указанных расходов на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки дальнего сообщения для обеспечения стабильного движения поездов и сохранения доступности билетов.

Укрінформ По материалам:

