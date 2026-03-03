0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки

Казна и Политика
27
Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки
Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки
Кабмин выделил 16 млрд грн из резервного фонда для финансирования механизма госзаказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки.
Соответствующее распоряжение № 196-р обнародовано на Правительственном портале.
«Выделить Министерству развития общин и территорий 16 млрд гривен для финансирования в 2026 году государственного заказа на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок во внутреннем сообщении», — говорится в документе.
Министерству финансов поручено осуществить равномерное поквартальное финансирование указанных расходов на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки дальнего сообщения для обеспечения стабильного движения поездов и сохранения доступности билетов.
По материалам:
Укрінформ
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems