Правительство выделило 16 миллиардов на пассажирские железнодорожные перевозки
Кабмин выделил 16 млрд грн из резервного фонда для финансирования механизма госзаказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки.
Соответствующее распоряжение № 196-р обнародовано на Правительственном портале.
«Выделить Министерству развития общин и территорий 16 млрд гривен для финансирования в 2026 году государственного заказа на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок во внутреннем сообщении», — говорится в документе.
Министерству финансов поручено осуществить равномерное поквартальное финансирование указанных расходов на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки дальнего сообщения для обеспечения стабильного движения поездов и сохранения доступности билетов.
