Катастрофа с отоплением в Киеве может повториться

Глава Дарницкого района считает, что Киеву угрожает новая коммунальная катастрофа

В Киеве уже в конце этого года может повториться масштабный кризис с отоплением. Чтобы избежать катастрофического сценария, необходимо определить персональную ответственность за подготовку к зиме — вплоть до уголовной.

Об этом во время круглого стола «Энергетическая стойкость Левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном» заявил глава Деснянской РГА Максим Бахматов.

Бахматов настаивает: ответственные за прохождение отопительного сезона должны быть определены в ближайшее время.

«Важно в течение недели получить четкий ответ: кто несет ответственность за отопление на следующий сезон. Уголовную ответственность. Надо понимать, или я несу ответственность — или мэр, депутаты и все остальное. Пока не будет беды, будем очень расслаблены», — уверен Бахматов.

Какие показатели критически необходимы

По словам чиновника, район должен добиться конкретных энергетических показателей, иначе зиму пройти не удастся.

«Мы для нашего района поставили показатель: если у нас не будет 100 МВт электричества и 300 МВт тепла, мы следующую зиму не пройдем. У нас должен быть бекап, если что-то куда-то прилетит. В домах должно быть минимум 15 °C тепла в квартире», — говорит Бахматов.

Речь идет не только о стабильности сетей, но и о резервных мощностях на случай новых атак.

Критика КГГА: «Плана нет»

Глава Деснянского района считает, что городские власти реагируют только тогда, когда кризис уже произошел.

«В момент, когда мы понимаем, что катастрофа неизбежна, все резко ускоряются. Но у киевской городской государственной администрации нет плана. Эффективной поддержки нет, помощи лично для моего района — нет. Но надо понимать, что это катастрофа для столицы Украины», — говорит чиновник.

Он также подверг сомнению эффективность использования городского бюджета.

«При всем уважении к Кличко и его заместителям, они не привыкли динамично работать, имея 2−2,5 миллиарда евро бюджета. У нас катастрофа с отоплением точно произошла и может продолжиться», — предупреждает он.

Генераторы без подключения и пример других городов

В качестве более эффективной работы Бахматов привел другие города Украины.

«Борисполь построил модульные станции. В Николаеве и ТЭЦ восстановили, и есть модульные станции. Там городские власти действуют по-другому. Здесь мы должны понимать, что мы один на один и должны давить на КГГА. На сегодня пять генераторов, которые нам дало КГГА от Хмельницкоблэнерго — до сих пор не подключены», — отмечает Бахматов.

Народный депутат Леся Забуранная, которая организовала круглый стол, подчеркнула, что именно левый берег Киева остается наиболее проблемной территорией.

По ее словам, более 1100 домов здесь остаются без теплоснабжения.

