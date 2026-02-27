День финансов: тарифы на коммуналку, «серебряная экономика», кешбэк по-новому Сегодня 17:38

Пятница, 27 февраля. Кого сейчас больше всего ищут работодатели и как меняются условия Национального кешбэка.

Национальный кешбэк по-новому

С 1 марта 2026 года покупатели смогут получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширяет программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Обо всех деталях читайте в статье:

Новая программа МВФ на $8,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 26 февраля 2026 г. утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 5,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет около 8,1 млрд долларов США.

«Серебряный возраст» экономики

Сегодня на рынке труда в Украине нет проблем для специалистов в возрасте 55+. Сейчас работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории. Как рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова, что «наиболее привлекательная для любого работодателя категория» сегодня (если речь идет о труде мужчин) — это «категория мужчин 60+».

Кстати, аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

Тарифы на «коммуналку»

Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду в Украине могут постепенно привести к рыночному уровню после завершения полномасштабной войны с россией.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила , что правительство не ожидает «никакой катастрофы» в апреле с финансированием госбюджета.

Доллар под угрозой?

Последние решения по американским тарифам снова обострили неопределенность на глобальных рынках. Инвесторы пытаются оценить последствия для доллара, фондовых индексов и мировой торговли. Согласно опросу Markets Pulse, часть участников рынка ожидает ослабления американской валюты и меняет свои инвестиционные стратегии.

Напомним, банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут изымать из обращения: что нужно знать об обмене мелких купюр — читайте здесь . Также в НБУ сообщили, как изменится 100-гривневая купюра.

Планы украинцев по покупке жилья

По результатам опроса OLX Недвижимость большинство украинцев не меняли место жительства зимой, однако проблемы с энергоснабжением повлияли на приоритеты покупателей и арендаторов жилья.

Экзоскелеты «Укрпочты»

На одном из терминалов «Укрпочты» начался тест-драйв экзоскелетов. Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, крепкая спина нужна для того, чтобы своевременно и быстро сортировать и доставлять посылки.

Рекорд туристического сбора

Почти на треть больше, чем в 2024 году и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной — 359 млн грн туристического сбора получили местные бюджеты в 2025 году по данным Государственной налоговой службы. Хотя и 55% туристического сбора уплатили компании, однако их доля больше всего в 7 регионах.

