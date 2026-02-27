Великобритания продлит визы украинцам — условия Сегодня 20:00

В Великобритании продлят визы для украинцев

Правительство Великобритании обнародовало детали второго продления виз для украинцев в рамках программы Ukrainian Permission Extension (UPE). Речь идет о возможности остаться в стране еще на 24 месяца для тех, кто уже воспользовался первым продлением.

В то же время новое продление не автоматическое — необходимо будет снова подавать заявление.

Сколько можно будет находиться в Великобритании

Согласно новым разъяснениям:

украинцы смогут получить еще 24 месяца ;

; общий срок проживания по украинским программам может достичь до 6,5 лет ;

проживания по украинским программам может достичь до ; податься на второе продление смогут только те, кто уже получил первое продление на 18 месяцев — такая заявка подается онлайн.



Таким образом, речь идет о новой процедуре, а не о автоматическом продлении статуса.

Когда подавать заявление: важное правило 90 дней

Существенно изменился срок подачи документов.

Подать заявление на второе продление следует за последние 90 дней действия действующей визы. Ранее, во время первого этапа продления, этот период составлял всего 28 дней.

Точную дату старта приема заявок на второе продление правительство пока не объявило.

Требование непрерывного проживания

Одним из ключевых условий остается непрерывное проживание в Великобритании на протяжении всего периода участия в программах Украины.

Однако предусмотрено важное исключение: отсутствие в стране до 12 месяцев или суммарно не будет считаться нарушением требования.

Читайте также Великобритания продлила программу для украинцев еще на два года

Это означает, что поездки за пределы Британии — даже длительные — не будут автоматически лишать права на продление, если не превышен установленный лимит.

Можно ли получить постоянное жительство после 6,5 лет

Правительство особо подчеркнуло: пребывание в Великобритании по украинским программам не засчитывается в срок, необходимый для получения статуса постоянного жительства (ПМЖ).

Эта позиция остается неизменной. Британская сторона объясняет ее тем, что программы носят временный характер поддержки.

Следовательно, даже после максимально возможных 6,5 лет нахождения автоматического перехода в статус постоянного резидента не предусмотрено.

Что следует сделать уже сейчас

Украинцам в Великобритании следует:

проверить срок действия визы;

заранее подготовить документы;

собрать подтверждение непрерывного проживания;

следить за официальным объявлением о старте приема заявок.

Поскольку подать документы можно будет только в определенный 90-дневный период, важно не упустить этот срок.

