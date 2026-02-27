0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания продлит визы украинцам — условия

48
В Великобритании продлят визы для украинцев
В Великобритании продлят визы для украинцев
Правительство Великобритании обнародовало детали второго продления виз для украинцев в рамках программы Ukrainian Permission Extension (UPE). Речь идет о возможности остаться в стране еще на 24 месяца для тех, кто уже воспользовался первым продлением.
В то же время новое продление не автоматическое — необходимо будет снова подавать заявление.

Сколько можно будет находиться в Великобритании

Согласно новым разъяснениям:
  • украинцы смогут получить еще 24 месяца;
  • общий срок проживания по украинским программам может достичь до 6,5 лет;
  • податься на второе продление смогут только те, кто уже получил первое продление на 18 месяцев — такая заявка подается онлайн.
Таким образом, речь идет о новой процедуре, а не о автоматическом продлении статуса.

Когда подавать заявление: важное правило 90 дней

Существенно изменился срок подачи документов.
Подать заявление на второе продление следует за последние 90 дней действия действующей визы. Ранее, во время первого этапа продления, этот период составлял всего 28 дней.
Точную дату старта приема заявок на второе продление правительство пока не объявило.

Требование непрерывного проживания

Одним из ключевых условий остается непрерывное проживание в Великобритании на протяжении всего периода участия в программах Украины.
Однако предусмотрено важное исключение: отсутствие в стране до 12 месяцев или суммарно не будет считаться нарушением требования.
Читайте также
Это означает, что поездки за пределы Британии — даже длительные — не будут автоматически лишать права на продление, если не превышен установленный лимит.

Можно ли получить постоянное жительство после 6,5 лет

Правительство особо подчеркнуло: пребывание в Великобритании по украинским программам не засчитывается в срок, необходимый для получения статуса постоянного жительства (ПМЖ).
Эта позиция остается неизменной. Британская сторона объясняет ее тем, что программы носят временный характер поддержки.
Следовательно, даже после максимально возможных 6,5 лет нахождения автоматического перехода в статус постоянного резидента не предусмотрено.

Что следует сделать уже сейчас

Украинцам в Великобритании следует:
  • проверить срок действия визы;
  • заранее подготовить документы;
  • собрать подтверждение непрерывного проживания;
  • следить за официальным объявлением о старте приема заявок.
Поскольку подать документы можно будет только в определенный 90-дневный период, важно не упустить этот срок.
Ранее мы сообщали, что в странах ЕС выросло количество украинцев с временной защитой.
По материалам:
visitukraine.today
Миграция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems