Великобритания продлила программу для украинцев еще на два года — Finance.ua

Великобритания продлила программу для украинцев еще на два года

Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, сообщается на сайте правительства страны.

По ее словам, правительство стремится и дальше обеспечивать украинцам, получившим защиту в стране, возможность жить в безопасных и легальных условиях.

«Мы продолжим вносить свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны», — заявила Купер.

Кроме этого, Великобритания подтвердила готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь. В частности, речь идет об организации лечения для детей, получивших тяжелые ранения в секторе Газа, а также об учебных программах для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.

Напомним, в мае этого года правительство Великобритании объявило об изменениях в иммиграционной политике, призванных снизить уровень чистой миграции. Ключевые нововведения предполагают повышение языковых требований для мигрантов, усложнение процедуры получения постоянного проживания и ограничение для иностранного найма в секторе ухода.

Согласно новым правилам, автоматическое право на поселение или гражданство после пяти лет проживания в Великобритании будет отменено. Мигранты смогут претендовать на постоянное проживание только после 10 лет пребывания в стране — и только при «реальном и длительном вкладе в экономику и общество».

Справка Finance.ua:

Ukraine Permission Extension Scheme — это программа, позволяющая украинцам, находящимся в Великобритании по одной из украинских визовых схем, продлить вид на жительство еще на 18 месяцев, сохраняя право на работу, доступ к социальным выплатам, на медицинское обслуживание и образование;

подача бесплатная и дает те же права, что и исходные статусы: работу, аренду жилья, доступ к помощи и образованию;

заявление подают онлайн за 28 дней до истечения текущего разрешения. По итогам статус обновляют в eVisa, а биометрию могут запрашивать дополнительно.

