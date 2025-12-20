0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто в Киеве получает самые высокие зарплаты

Личные финансы
5
Кто в Киеве получает самые высокие зарплаты
Кто в Киеве получает самые высокие зарплаты
По итогам октября средняя зарплата в столице составила 40 738 грн, что на 627 грн (или на 1,5%) больше по сравнению с сентябрем. Для сравнения, средняя зарплата по Украине за тот же период составила 26 913 грн (на 290 грн больше, чем в сентябре (+1,1%)).
Об этом сообщили в главном управлении статистики в Киеве.

Кто в столице получает самые высокие зарплаты

Наибольшие доходы в Киеве получают специалисты сферы информации и телекоммуникаций — 76 908 грн (в среднем по Украине — 65 047 грн).
На второй строчке находится добывающая промышленность и разработка карьеров со средней зарплатой 68 510 грн (по Украине — 33 597 грн).
В тройку наиболее оплачиваемых также вошла финансовая и страховая деятельность, где в среднем зарабатывают 60 980 грн (по стране — 53 971 грн).
Выше средней зарплаты получают работники в следующих отраслях:
  • государственное управление и оборона — 49 274 грн;
  • предоставление других видов услуг — 48 030 грн;
  • поставка электроэнергии, газа и пара — 47 746 грн;
  • перерабатывающая промышленность — 46 870 грн;
  • промышленность — 46 750 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 42 567 грн.
Кто в Киеве получает самые высокие зарплаты
Самые низкие зарплаты в Киеве получают педагоги — 22 513 грн. Стоит отметить, что сфера образования является наименее оплачиваемой в Украине — средняя зарплата составляет 16 984 грн.
К сферам с низкими зарплатами также относятся:
  • строительство — 22 947 грн;
  • временное размещение и организация питания — 23 128 грн;
  • водоснабжение, канализации и обращение с отходами — 25 302 грн;
  • здравоохранение — 25 974 грн.
До этого Finance.ua отмечал, что за последние четыре года украинский рынок труда претерпел значительные изменения. В ряде профессий зарплаты выросли более чем на 200%, а некоторые специальности почти вчетверо повысили доходы.
Больше всего выросли зарплаты разнорабочих — на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года. Маляры на втором месте — 47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems