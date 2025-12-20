Кто в Киеве получает самые высокие зарплаты Сегодня 14:21 — Личные финансы

По итогам октября средняя зарплата в столице составила 40 738 грн, что на 627 грн (или на 1,5%) больше по сравнению с сентябрем. Для сравнения, средняя зарплата по Украине за тот же период составила 26 913 грн (на 290 грн больше, чем в сентябре (+1,1%)).

Об этом сообщили в главном управлении статистики в Киеве.

Кто в столице получает самые высокие зарплаты

Наибольшие доходы в Киеве получают специалисты сферы информации и телекоммуникаций — 76 908 грн (в среднем по Украине — 65 047 грн).

На второй строчке находится добывающая промышленность и разработка карьеров со средней зарплатой 68 510 грн (по Украине — 33 597 грн).

В тройку наиболее оплачиваемых также вошла финансовая и страховая деятельность, где в среднем зарабатывают 60 980 грн (по стране — 53 971 грн).

Выше средней зарплаты получают работники в следующих отраслях:

государственное управление и оборона — 49 274 грн;

предоставление других видов услуг — 48 030 грн;

поставка электроэнергии, газа и пара — 47 746 грн;

перерабатывающая промышленность — 46 870 грн;

промышленность — 46 750 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 42 567 грн.

Самые низкие зарплаты в Киеве получают педагоги — 22 513 грн. Стоит отметить, что сфера образования является наименее оплачиваемой в Украине — средняя зарплата составляет 16 984 грн.

К сферам с низкими зарплатами также относятся:

строительство — 22 947 грн;

временное размещение и организация питания — 23 128 грн;

водоснабжение, канализации и обращение с отходами — 25 302 грн;

здравоохранение — 25 974 грн.

До этого Finance.ua отмечал , что за последние четыре года украинский рынок труда претерпел значительные изменения. В ряде профессий зарплаты выросли более чем на 200%, а некоторые специальности почти вчетверо повысили доходы.

Больше всего выросли зарплаты разнорабочих — на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года. Маляры на втором месте — 47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад.

