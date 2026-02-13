Как выбрать самые выгодные годы для расчета пенсии — разъяснение эксперта Сегодня 08:04 — Личные финансы

Перед подачей документов в Пенсионный фонд следует проанализировать трудовую биографию и уровень доходов за разные периоды

Размер пенсии в Украине зависит не только от стажа, но и от того, какие периоды работы учтены при расчете. Законодательство позволяет будущим пенсионерам влиять на этот показатель, выбирая наиболее выгодные годы с высокими доходами.

От каких лет зависит размер пенсии

Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от заработной платы, которая учитывается при исчислении. Поэтому важно, чтобы в расчет попали периоды с самым высоким уровнем дохода.

Пенсионный фонд Украины автоматически использует данные о заработной плате, начиная с 1 июля 2000 года. Эта информация уже содержится в электронных реестрах. В то же время в определенных случаях можно учесть и более ранние периоды трудовой деятельности.

Эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин отмечает, что согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» при расчете обязательно учитывается вся заработная плата после 1 июля 2000 года.

Заработок за предыдущие годы может быть включен:

по желанию лица, оформляющего пенсию;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Справки о доходах за периоды до 2000 года принимаются только при условии подтверждения первичными бухгалтерскими документами или архивными материалами.

Как это влияет на расчет

Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период с 2000 по 2026 год. Однако человек имеет право дополнительно предоставить справки о доходах за предыдущие годы.

Это может быть выгодно тем, кто в 1980—1990-х годах получал высокий официальный доход. В этом случае растет средний коэффициент заработной платы, что влияет на увеличение размера ежемесячной пенсии.

Требования к стажу в 2026 году

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если такого стажа нет:

пенсию можно оформить позже, в 63 года, при наличии от 23 лет стажа;

в 65 лет — при наличии не менее 15 лет стажа.

Перед подачей документов в Пенсионный фонд следует проанализировать трудовую биографию и уровень доходов за разные периоды. В некоторых случаях предоставление архивных справок о заработной плате может повлиять на размер будущих выплат. Специалисты рекомендуют заранее проверить имеющиеся данные и выбрать наиболее выгодные годы для расчета.

