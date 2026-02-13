lifecell обновляет стоимость некоторых тарифов
Мобильный оператор lifecell объявил об обновлении условий тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых подключений.
Изменения вступят в силу 18 февраля 2026 г. и не будут касаться абонентов, подключивших эти тарифы ранее.
Причины пересмотра тарифов
В компании объясняют: пересмотреть стоимость тарифов пришлось из-за роста затрат на поддержку работы сети, автономного питания оборудования и развития инфраструктуры в условиях войны.
Что именно меняется
Новые цены для тарифа «Макси» (4 недели):
- 270 грн — для номеров, перенесенных в lifecell;
- 350 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;
- 400 грн — стандартная стоимость для других номеров.
Тариф «Мега»:
- стандартная стоимость будет составлять 550 грн за 4 недели;
- для идентифицированных, персонифицированных номеров и номеров, перенесенных в lifecell, стоимость останется без изменений — 450 и 350 грн соответственно (в зависимости от тарифа).
Для абонентов, подключивших «Макси» или «Мега» до 17 февраля 2026 года включительно, цена пакетов не изменится.
Также для всех пользователей тарифов «Макси» и «Мега» будет увеличен объем гигабайт, которые можно использовать в странах ЕС без дополнительной оплаты. Подробные условия оператор пообещал обнародовать отдельно.
Изменения в «Тарифной подписке»
По информации на сайте lifecell, с 18 февраля 2026 года стоимость услуги «Тарифная подписка» для тарифов «Макси» и «Мега» будет рассчитываться по новой цене 4-недельного пакета, установленной для новых абонентов, независимо от текущей стоимости тарифа у действующего пользователя.
До 17 февраля 2026 года включительно абоненты могут приобрести заранее 6 или 12 пакетов услуг по действующей цене.
Тариф «Турбота» закрывают
С 18 февраля 2026 года тарифный план «Турбота» будет закрыт для новых подключений.
Для действующих абонентов с даты устанавливается стоимость 190 грн в месяц. С 19 февраля 2026 года тариф окончательно прекратит действие, а абонентов переведут на новый акционный тарифный план «Турбота».
Стартовые пакеты этого тарифа после 18 февраля будут активироваться на условиях пакета «Универсальный» со 150 бонусами на счете.
Что нужно знать о правах абонентов
Пользователи указанных тарифов могут бесплатно сменить тариф на другой, доступный к подключению до 19 февраля 2026 года включительно.
Также абоненты, чьи условия обслуживания меняются, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в течение семи календарных дней после получения уведомления об изменениях, если они не согласны с новыми условиями.
Ранее мы сообщали, что «Киевстар» с 6 февраля 2026 года изменил правила продления срока действия номера для абонентов подписки.
