Пенсия не ниже 6000 гривен: министр соцполитики раскрыл детали предстоящей реформы

Министерство социальной политики завершило разработку новой модели пенсионной системы, предусматривающей установление гарантированной базовой выплаты на уровне не менее 6000 грн. В настоящее время правительство завершает подготовку соответствующего законопроекта.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

Базовая пенсия

По словам министра, бюджет Пенсионного фонда на 2026 год предусматривает средний размер пенсии на уровне 6500 грн.

«Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни, и более 4,3 млн. пенсионеров получают пенсию по возрасту менее 6000 грн. Поэтому мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели», — заявил он.

В связи с этим в новой пенсионной модели предлагается установить гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 грн.

Что изменится в системе начисления

Кроме базовой выплаты реформа предусматривает обновление солидарной части. Ее планируется построить по принципу максимально прямой связи между суммой уплаченных взносов и размером будущей пенсии.

«И профессиональные пенсии вместо специальных — прозрачно, по логике рисков профессии, а не статуса, дополнительных взносов, а не за счет солидарной системы. И для военных — это доплаты за боевой опыт», — сказал Улютин.

Также, по его словам, предполагается развитие добровольных накоплений, как дополнение к основной пенсии.

Кроме того, он заявил, что размер индексации пенсионных выплат в этом году составит 12,1%. Индексация будет произведена с 1 марта.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что мартовская индексация пенсий в 2026 году, по предварительным расчетам, может составлять от 11,97% до 14,6%. Повышение будет касаться только базового, рассчитанного по формуле размера пенсии.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составил 6 544,62 грн., что на 107,83 грн. больше, чем было на 1 октября 2025 г. (6 436,79 грн.). Как сообщил Пенсионный фонд Украины, средний размер выплат работающим пенсионерам за этот период вырос почти на 90 грн. до 7 160,10 грн. В то же время 54,9% получают выплаты, не превышающие 5 000 грн:

3,7% - до 3 000 грн;

31% - от 3 001 до 4 000 грн;

20,2% - от 4 001 до 5 000 грн.

Через несколько недель украинцам пересчитают пенсии. Кто реально получит больше денег уже в марте, а кому придется затянуть пояса — рассказываем в видео на YouTube-канале Finance.ua:

УНІАН По материалам:

