Правительство запускает новые программы работы, жилья и бизнеса для ветеранов Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Более 50% ветеранов, приступивших к труду, вернулись на предыдущие рабочие места

Кабинет Министров запускает систему поддержки ветеранов в поиске работы, освоении новой профессии, развитии собственного дела, в жилищных решениях и в общинах.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Работаем, чтобы больше ветеранов смогли найти себя в гражданской жизни, чтобы люди, отдавшие свое время, силы и здоровье для защиты страны, имели не только льготы, но и выбор профессионального пути — как в государственном, так и в частном секторе», — подчеркнула Свириденко.

По ее словам, более 50% ветеранов, приступивших к работе, вернулись на предыдущие рабочие места. Около 12 тысяч работают как ФЛП, еще более 30 тысяч получили новую работу.

Все национальные и региональные возможности для ветеранов собраны на платформе Ветеран

Ключевые решения правительства

Премьер-министр назвала ряд комплексных решений, принятых правительством, в поддержку ветеранов.

Утверждена государственная программа «Ветеран.Работа» на 2026−2027 годы

Она включает профессиональную адаптацию, переквалификацию, сопровождение трудоустройства и развитие карьерных возможностей после службы.

«Развиваем цифровую платформу „Карьера ветерана“, где уже более 65 тысяч вакансий, более 3 тысяч зарегистрированных ветеранов и почти тысяча работодателей», — отметила Свириденко.

Читайте также Правительство запустило прием заявок на бизнес-гранты и поддержку ветеранов

Платформа помогает объединить военный опыт с гражданскими компетенциями и найти лучшую должность для имеющихся знаний и навыков.

Расширение программы компенсации аренды жилья

Получить средства на покрытие аренды жилья теперь могут:

защитники и защитницы, потерявшие или имеющие поврежденное жилье на временно оккупированных территориях;

ветераны/ветеранки войны из числа ВПЛ, не имеющих собственного жилья или проживавших в домах, не являвшихся их собственностью;



лица, лишенные личной свободы государством-агрессором в связи с защитой Украины, и вернувшиеся из плена и жилье которых осталось на оккупированной рф территории.



То есть, все ветераны, лишившиеся жилья в результате российской агрессии, получат возможность получить деньги от государства на покрытие аренды жилья.

Кроме того:

средства будут распределяться между регионами в три этапа: до 15 марта, 15 июня и 15 октября — чтобы выплаты поступали вовремя;

компенсацию могут продлить еще на 6 месяцев, если у Защитников/Защитниц нет другого жилья.

Подать заявление можно через структурные подразделения ветеранской политики или ЦПАУ по месту арендованного жилья.

Прозрачный учет ветеранов, ветеранок и их семей, которые получают жилье или жилищное пособие от государства

Изменениями в постановление КМУ от 14 августа 2019 г. № 700 правительство наводит порядок в сфере жилищного обеспечения ветеранов и их семей, чтобы помощь была прозрачной, справедливой и адресной.

Что меняется:

вся информация о ветеранах, членах их семей и семьях погибших воинов, получивших жилье за счет ​​государства или местных бюджетов, будет собрана в ЕГРВВ;

данные о государственных жилищных программах станут полными, актуальными и прозрачными.

Это поможет избежать повторного или незаконного получения жилищного пособия одним и тем же человеком, а также уменьшается дублирование государственных программ поддержки.

Государственная субвенция на создание ветеранских пространств в общинах

В 2026 году финансирование получат 15 общин.

Общины смогут получить государственные средства для строительства и развития ветеранских пространств в общинах. Они станут ключевыми центрами поддержки ветеранов и членов их семей.

Это будут безбарьерные центры, где в одном месте ветераны и их семьи могут получить консультации, услуги и поддержку в возвращении к активной жизни в общинах.

Статус ветеранского предпринимательства

Вводится специальный статус субъекта ветеранского предпринимательства, чтобы ветераны имели доступ к специальным программам финансовой поддержки, грантам, льготным и другим инструментам развития собственного дела.

Как уточнили в Министерстве по делам ветеранов, принятый Порядок регламентирует:

подачу заявления на получение статуса, список документов и сроки рассмотрения;

причины отказа в предоставлении статуса и возможность обжалования;

процедуру возобновления статуса в случае его утраты;

учет субъектов ветеранского предпринимательства

То есть теперь у ветеранов будет реальный механизм для получения специального статуса для своего бизнеса и понятные правила игры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада приняла за основу законопроект № 10027 по обеспечению реализации права участников боевых действий и семей погибших Защитников и Защитниц Украины на получение земельных участков из государственной и коммунальной собственности.

Документ предлагает создание резервного фонда сельскохозяйственных земель. Его объем может составлять до 20% площади всех сельскохозяйственных угодий, находившихся в постоянном использовании предприятий, учреждений и организаций, подлежащих приватизации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.