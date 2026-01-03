Как ветерану получить жилье от государства (пошаговая инструкция)
Чтобы ветерану получить жилье или денежную компенсацию, необходимо встать на квартирный учет.
Об этом рассказывают в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Кто может встать на учет
Граждане, которым требуется улучшение жилищных условий и которые принадлежат к одной из категорий:
- Участники боевых действий.
- Лица с инвалидностью в результате войны.
- Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
- ВПЛ (внутренне перемещенные лица).
Какие основания
- жилая площадь — меньше нормы по региону.
- две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет).
- тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире).
- жилье не отвечает санитарным/техническим нормам.
- проживание в общежитии или коммуналке.
- аренда (государственное, общественное, частное — по договору не менее 5 лет).
Какие документы
- Заявление о постановке на учет (подписано всеми членами семьи)
- Справка о регистрации местожительства (на каждого члена семьи)
- Копия удостоверения (УБД/инвалидность/член семьи погибшего)
- Справки о нахождении на учете по месту работы (или отсутствия такого учета)
- Справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи)
Куда обращаться
ЦПАУ, исполком сельского, поселкового или городского совета. Райгосадминистрация в городе Киеве (по месту жительства).
Решение принимается в течение месяца. Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.
Как получить жилье или денежную компенсацию
- После постановки на учет — ждете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная)
- Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета.
- После решения — получаете ордер и ключи от жилья.
Денежная компенсация
Кому положено?
- лицам с инвалидностью I-II группы в результате войны.
- семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.
Какие условия?
- состоите на квартирном учете
- жилая площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.
Жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет.
