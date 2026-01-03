0 800 307 555
Как ветерану получить жилье от государства (пошаговая инструкция)

Недвижимость
16
Чтобы ветерану получить жилье или денежную компенсацию, необходимо встать на квартирный учет.
Об этом рассказывают в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Кто может встать на учет

Граждане, которым требуется улучшение жилищных условий и которые принадлежат к одной из категорий:
  • Участники боевых действий.
  • Лица с инвалидностью в результате войны.
  • Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
  • ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

Какие основания

  • жилая площадь — меньше нормы по региону.
  • две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет).
  • тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире).
  • жилье не отвечает санитарным/техническим нормам.
  • проживание в общежитии или коммуналке.
  • аренда (государственное, общественное, частное — по договору не менее 5 лет).

Какие документы

  • Заявление о постановке на учет (подписано всеми членами семьи)
  • Справка о регистрации местожительства (на каждого члена семьи)
  • Копия удостоверения (УБД/инвалидность/член семьи погибшего)
  • Справки о нахождении на учете по месту работы (или отсутствия такого учета)
  • Справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи)

Куда обращаться

ЦПАУ, исполком сельского, поселкового или городского совета. Райгосадминистрация в городе Киеве (по месту жительства).
Решение принимается в течение месяца. Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.

Как получить жилье или денежную компенсацию

  • После постановки на учет — ждете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная)
  • Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета.
  • После решения — получаете ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация

Кому положено?
  • лицам с инвалидностью I-II группы в результате войны.
  • семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.
Какие условия?
  • состоите на квартирном учете
  • жилая площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.
Жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
