Как ветерану получить жилье от государства (пошаговая инструкция)

Как ветерану получить жилье от государства (пошаговая инструкция)

Чтобы ветерану получить жилье или денежную компенсацию, необходимо встать на квартирный учет.

Об этом рассказывают в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Кто может встать на учет

Граждане, которым требуется улучшение жилищных условий и которые принадлежат к одной из категорий:

Участники боевых действий.

Лица с инвалидностью в результате войны.

Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

Какие основания

жилая площадь — меньше нормы по региону.

две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет).

тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире).

жилье не отвечает санитарным/техническим нормам.

проживание в общежитии или коммуналке.

аренда (государственное, общественное, частное — по договору не менее 5 лет).

Какие документы

Заявление о постановке на учет (подписано всеми членами семьи)

Справка о регистрации местожительства (на каждого члена семьи)

Копия удостоверения (УБД/инвалидность/член семьи погибшего)

Справки о нахождении на учете по месту работы (или отсутствия такого учета)

Справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи)

Куда обращаться

ЦПАУ, исполком сельского, поселкового или городского совета. Райгосадминистрация в городе Киеве (по месту жительства).

Решение принимается в течение месяца. Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.

Как получить жилье или денежную компенсацию

После постановки на учет — ждете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная)

Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета.

После решения — получаете ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация

Кому положено?

лицам с инвалидностью I-II группы в результате войны.

семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Какие условия?

состоите на квартирном учете

жилая площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.

Жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет.

