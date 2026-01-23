В Україні зросла середня пенсія (інфографіка)
Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн).
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Середній розмір виплат працюючим пенсіонерам за цей період зріс майже на 90 грн до 7 160,10 грн.
Кількість пенсіонерів
За даними ПФУ, в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких:
- 2,8 млн продовжують працювати;
- 7,4 млн не працюють.
Розподіл пенсій за розміром виплат
54,9% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн:
- 3,7% — до 3 000 грн;
- 31% — від 3 001 до 4 000 грн;
- 20,2% — від 4 001 до 5 000 грн.
Водночас:
- 29,6% пенсіонерів отримують від 5 001 до 10 000 грн;
- 15,4% — пенсію понад 10 000 грн.
Переважна більшість українських пенсіонерів (72,7%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 14,7% - пенсії, призначені по інвалідності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні планують запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок і особистих звернень до державних установ. Проте точних термінів запровадження нових послуг немає. Наразі це далекоглядні плани.
