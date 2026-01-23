В Україні зросла середня пенсія (інфографіка) Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Більшість українських пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн).

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Середній розмір виплат працюючим пенсіонерам за цей період зріс майже на 90 грн до 7 160,10 грн.

Розподіл чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій станом на 1 січня 2026 року, www.pfu.gov.ua

Кількість пенсіонерів

За даними ПФУ, в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких:

2,8 млн продовжують працювати;

7,4 млн не працюють.

Розподіл пенсій за розміром виплат

54,9% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн:

3,7% — до 3 000 грн;

31% — від 3 001 до 4 000 грн;

20,2% — від 4 001 до 5 000 грн.

Водночас:

29,6% пенсіонерів отримують від 5 001 до 10 000 грн;

15,4% — пенсію понад 10 000 грн.

Переважна більшість українських пенсіонерів (72,7%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 14,7% - пенсії, призначені по інвалідності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні планують запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок і особистих звернень до державних установ. Проте точних термінів запровадження нових послуг немає. Наразі це далекоглядні плани.

