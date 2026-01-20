В Україні хочуть запровадити автоматичне нарахування пенсій і соцвиплат: у Мінцифри розкрили деталі Вчора 16:05 — Казна та Політика

В Україні планують запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок і особистих звернень до державних установ. Проте точних термінів запровадження нових послуг немає. Наразі це далекоглядні плани.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Проактивні пенсійні та соціальні послуги

За словами Коваль, одним із ключових напрямів цифровізації стане автоматичне призначення пенсій.

Наразі для оформлення пенсії громадянам необхідно особисто підтверджувати страховий стаж, зокрема шляхом пошуку архівних довідок із підприємств, які давно припинили існування. У майбутньому базовий процес нарахування пенсії має запускатися автоматично.

У разі незгоди з автоматичним нарахуванням пенсії громадянин зможе оскаржити рішення, однак базовий процес нарахування має запускатися автоматично без додаткових звернень.

Автоматичне нарахування після досягнення пенсійного віку

Як пояснила заступниця міністра, після досягнення пенсійного віку людина зможе отримати повідомлення з інформацією про суму пенсії та самостійно обрати рахунок для її зарахування.

«По нашій логіці все має відбуватися дуже швидко. Якщо в тебе пенсія по віку, можна не на день народження, щоб не засмучувати, а на наступний день обрати картку, на яку ти хочеш, щоб тобі нараховувалась пенсія. Ось вона складає таку-то суму», — розповіла заступниця міністра.

Соціальна допомога для людей з інвалідністю

Окрему увагу в міністерстві приділяють зміні підходу до призначення соціальної допомоги для людей з інвалідністю та сімей, які не мають стабільного доходу.

За словами Коваль, нинішня система вимагає від таких родин самостійно доводити право на підтримку, хоча держава вже володіє необхідною інформацією через наявні реєстри.

«У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо — людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави», — зазначила Коваль.

У перспективі держава зможе надсилати громадянам push-сповіщення з уже сформованою пропозицією соціальної виплати. Людині залишатиметься лише підтвердити отримання коштів та обрати рахунок для зарахування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що заборгованість по пенсії — вже не далекі історії, а сувора реальність. Однак ще більшим сюрпризом, до того ж дуже неприємним, є те, що цю заборгованість не так просто стягнути. Бо виграти суд у нашій країні досить легко. Куди важче добитися виконання рішення суду. Як діяти, якщо вас залишили без пенсії — розповідаємо тут

