Кому з українців у 2026 нарахують надбавки до пенсії

Як пояснюють у Пенсійному фонді, певні категорії літніх громадян можуть розраховувати на щомісячну доплату до пенсії.

Протягом 2025 року такі особи одержували додаткові нарахування, пише agronews.ua

Дві важливі умови:

по-перше, особа не повинна з 1 січня 2026 року отримувати виплати, які перевищують 10 340 грн;

по-друге, людина має досягти відповідного віку, тобто або 70, або 75, або 80 років.

Українці віком 70+ у 2026 році можуть розраховувати на надбавки у розмірі 300 гривень. Ці гроші надаватимуть особам від 70 до 74 років. Громадянам віком від 75 до 79 років цьогоріч виплачуватимуть 456 грн надбавки, а українці, яким 80 і більше років, щомісяця отримуватимуть 570 грн надбавки до пенсії.

Пенсіонерам не доведеться додатково звертатись до органів Пенсійного фонду. Справа в тому, що при досягненні 70 і більше років гроші нараховуватимуть автоматично. Тому літнім українцям не треба подавати ніякі заяви чи приходити в органи ПФУ.

Водночас варто врахувати, що нарахування надбавок здійснюють із дня досягнення відповідного віку.

На які виплати В Україні зростає кількість осіб зі статусом учасників бойових дій (УБД).На які виплати можуть розраховувати ці люди після виходу на заслужений відпочинок.

Чоловіки вийти на пенсію можкть у 55 років (за наявністю стажу у 25 років), а жінки — у 50 років (стаж від 20 років). Розмір пенсії учасникам бойових дій залежить від різних факторів і є індивідуальним.

Українці, які боронячи державу отримали цей статус, мають право на низку доплат до основної пенсії. Зокрема, вони можуть розраховувати на підвищення в розмірі чверті (25%) прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, — 590,25 грн.

Ми раніше писали, що в Україні люди, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу (соціальну пенсію). Для її отримання також потрібно виконати низку встановлених умов. Про це свідчить закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

