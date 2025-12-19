Авто из США: вся правда о «битках», каско и экономии Сегодня 16:20 — Личные финансы

В новом эпизоде ​​подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua раскрываем одну из самых обсуждаемых тем на украинском авторынке — покупка авто из США. Вместе с экспертами говорили о том, какие американские авто действительно выгодны, какие риски следует учесть еще до участия в аукционе и как работает страхование таких авто в Украине.

Гости выпуска, ежедневно работающие с американским авторынком и страховыми кейсами:

Дмитрий Буряк — основатель компании — основатель компании Day Drive

✅ Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua

Ответили на самые острые вопросы:

🔵 какова реальная экономия при пригоне авто из США по сравнению с Европой;

🔵 действительно ли все авто из Америки — «тоталы» и как проверить скрытые дефекты;

🔵 как работает страхование автомобилей из США и чем отличается тариф;

🔵 какова реальная финальная стоимость авто из Америки;

🔵 и какие авто сейчас выгодно везти из США.

Авто из США — это действительно может быть выгодно, но только при профессиональном подходе: тщательной проверке, честной смете и правильной логистике. Иначе — экономия легко превращается в разочарование.

Смотрите полный выпуск подкаста «Страхование по-человечески», чтобы узнать все нюансы, реальные цифры и советы экспертов 👇

А по промокоду «daydrive» получите скидку -1000 грн на Автогражданку.

