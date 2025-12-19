0 800 307 555
Налоговые каникулы для ФЛП: кто может воспользоваться
Налоговые каникулы позволяют предпринимателю в течение 1 месяца не платить отдельные налоги. Воспользоваться этой возможностью могут не все ФЛП, а только предприниматели, отвечающие определенным условиям.
Об этом пишет Telegram-канал «Новости для ФЛП».

Кто имеет право на налоговые каникулы

Право на налоговые каникулы имеют ФЛП 1 и 2 группы, не использующие наемный труд.
Освобождение от уплаты налогов возможно на период ежегодного отпуска или на время болезни, подтвержденной выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если он длится 30 и более календарных дней.

Какие налоги можно не платить

В период налоговых каникул ФЛП могут не платить единый налог и военный сбор. В то же время единый социальный взнос не отменяется и должен уплачиваться в полном объеме.

Как подать заявление

Для освобождения от уплаты единого налога или военного сбора следует подать отдельные заявления в произвольной форме.
В случае ежегодного отпуска заявление подается до даты его начала. За период временной нетрудоспособности заявление необходимо подать до 20 числа месяца, следующего после окончания больничного, с обязательным добавлением выписки из электронного реестра листков нетрудоспособности.
Заявление можно подать через Электронный кабинет в разделе «Переписка с ГНС» или в бумажной форме непосредственно в налоговый орган по месту регистрации.

Важное ограничение для ФЛП

Получать доход в период налоговых каникул запрещено. Любой доход в настоящее время считается нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения и может иметь соответствующие налоговые последствия.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что физические лица — предприниматели могут указывать любое количество разрешенных видов деятельности, не нарушая требований налогового законодательства.
Согласно Налоговому кодексу, регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.
В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения предприятие отмечает выбранные виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010. Классификация видов экономической деятельности КВЭД ДК 009:2010 утверждена приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
НалогиФЛП
Payment systems