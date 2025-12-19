Реальные доходы населения устойчиво растут — НБУ Сегодня 09:02 — Личные финансы

Реальные доходы населения устойчиво растут. Повышение зарплат в частном секторе и снижение безработицы поддерживают рост номинальных доходов населения. Параллельно растут сбережения, в том числе сохраняется приток средств населения в банки и в ОВГЗ.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка.

Реальные доходы населения продолжают расти

Во втором полугодии заработные платы в частном секторе, по оценкам на основе банковских данных, росли темпами более 20% в год. Такая динамика была обусловлена ​​сокращением безработицы и повышением средней заработной платы.

Бизнес продолжает конкурировать за работников из-за нехватки квалифицированных кадров, что вынуждает работодателей повышать оплату труда. По результатам исследования рынка труда Европейской бизнес-ассоциации, проведенного в ноябре 2025 года, 74% опрошенных компаний считают дефицит персонала серьезной проблемой.

Рост доходов также поддерживался увеличением бюджетных выплат военнослужащим. В то же время, в бюджетном секторе заработные платы в этом году росли медленнее, что сдерживало общие темпы прироста доходов.

Ожидания рынка труда и зарплат

Национальный банк прогнозирует сохранение чистого оттока населения в следующем году, что и далее будет поддерживать напряженность на рынке труда. В таких условиях предприятия будут вынуждены повышать заработные платы для удержания работников.

В то же время возможности бизнеса увеличивать расходы на персонал ограничены, а темпы расширения производства будут оставаться умеренными. Это может привести к постепенному замедлению роста зарплат.

Дополнительным фактором повышения доходов, в первую очередь в бюджетной сфере, станет запланированный рост минимальной заработной платы на 8,1% в 2026 году. Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать увеличению реальных доходов населения.

Финансовое положение и потребительские настроения

Рост доходов и уровня занятости улучшил оценку населением своего материального положения. По данным опроса Info Sapiens, в сентябре 2025 года впервые с начала полномасштабной войны менее 50% респондентов считали свой доход ниже среднего.

Несмотря на определенное ухудшение в ноябре, потребительские настроения остаются несколько выше исторических средних значений. Индекс целесообразности крупных покупок в этом году соответствует уровню начала полномасштабной войны, что поддерживает спрос на кредиты.

