Минюст готовит масштабное обновление сервиса «єМалятко»

Сервисом «єМалятко» воспользовались уже 732 тысячи граждан Украины. Этот сервис сложный и комплексный, поскольку объединяет десять функций. Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации планируют модернизировать сервис и сделать его активным.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха в интервью Zn.ua.

Какие изменения хотят внести в «єМалятко»:

запустить услугу в мобильном приложении (сейчас она есть только на вебпортале);

сейчас родители сами подают заявление на получение услуг. В Минюсте хотят, чтобы государство проактивно предлагало родителям осуществить регистрацию рождения ребенка и другие услуги.

Какие услуги входят в «єМалятко»:

определение гражданства, если один из родителей является гражданином Украины;

регистрация рождения и места жительства;

помощь при рождении;

пакет малыша;

внесение в реестр пациентов в Минздраве;

присвоение налогового номера и уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение помощи многодетным семьям.

Услуги для украинцев за границей

В Минюсте планируют внести изменения, чтобы сервисом «єМалятко» могли воспользоваться украинцы за рубежом. Речь идет о детях, у которых оба родителя являются гражданами Украины, но рождение произошло за пределами страны.

«В коллаборации с Минцифры и МИД мы сейчас нарабатываем концепцию, алгоритм, чтобы по зарубежным документам о рождении ребенка родители могли зарегистрировать его в Украине (это не будет полностью автоматически), оформить ему загранпаспорт, присвоить налоговый номер», — рассказала Рябуха.

Она назвала это одним из приоритетных направлений.

Дети, рожденные на временно оккупированных территориях

Отдельно в интервью подняли вопросы доступа к сервису «єМалятко» для родителей, чьи дети родились на временно оккупированных территориях. По словам Рябухи, у таких родителей обычно есть медицинские документы или свидетельство о рождении, выданное оккупационной администрацией.

«В практике Европейского суда по правам человека есть такое понятие, как „намибийское исключение“. Согласно ему, на подконтрольной территории могут быть приняты выданные оккупационной администрацией документы, удостоверяющие факт рождения, смерти и брака, при наличии совокупности доказательств. И это является краеугольным камнем для нас с 2014 года».

По ее словам, сейчас это осуществляется через суд, судья должен оценить совокупность доказательств. Она подчеркнула, что еще с 2014 года были попытки упростить эту процедуру, чтобы органы государственной регистрации актов гражданского состояния сами регистрировали рождение или смерть человека.

Однако Рябуха указывает, что существуют слишком большие риски.

«Если в случае фейкового рождения риск — нецелевое использование государственной помощи, то фейковым установлением смерти, например, могут воспользоваться топ-террористы, чтобы избежать международного розыска. В условиях полномасштабного вторжения — это как открыть ящик Пандоры», — указывает она.

