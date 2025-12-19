0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минюст готовит масштабное обновление сервиса «єМалятко»

Личные финансы
16
Минюст готовит масштабное обновление сервиса «єМалятко»
Минюст готовит масштабное обновление сервиса «єМалятко»
Сервисом «єМалятко» воспользовались уже 732 тысячи граждан Украины. Этот сервис сложный и комплексный, поскольку объединяет десять функций. Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации планируют модернизировать сервис и сделать его активным.
Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха в интервью Zn.ua.

Какие изменения хотят внести в «єМалятко»:

  • запустить услугу в мобильном приложении (сейчас она есть только на вебпортале);
  • сейчас родители сами подают заявление на получение услуг. В Минюсте хотят, чтобы государство проактивно предлагало родителям осуществить регистрацию рождения ребенка и другие услуги.

Какие услуги входят в «єМалятко»:

  • определение гражданства, если один из родителей является гражданином Украины;
  • регистрация рождения и места жительства;
  • помощь при рождении;
  • пакет малыша;
  • внесение в реестр пациентов в Минздраве;
  • присвоение налогового номера и уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.

Услуги для украинцев за границей

В Минюсте планируют внести изменения, чтобы сервисом «єМалятко» могли воспользоваться украинцы за рубежом. Речь идет о детях, у которых оба родителя являются гражданами Украины, но рождение произошло за пределами страны.
«В коллаборации с Минцифры и МИД мы сейчас нарабатываем концепцию, алгоритм, чтобы по зарубежным документам о рождении ребенка родители могли зарегистрировать его в Украине (это не будет полностью автоматически), оформить ему загранпаспорт, присвоить налоговый номер», — рассказала Рябуха.
Она назвала это одним из приоритетных направлений.

Дети, рожденные на временно оккупированных территориях

Отдельно в интервью подняли вопросы доступа к сервису «єМалятко» для родителей, чьи дети родились на временно оккупированных территориях. По словам Рябухи, у таких родителей обычно есть медицинские документы или свидетельство о рождении, выданное оккупационной администрацией.
«В практике Европейского суда по правам человека есть такое понятие, как „намибийское исключение“. Согласно ему, на подконтрольной территории могут быть приняты выданные оккупационной администрацией документы, удостоверяющие факт рождения, смерти и брака, при наличии совокупности доказательств. И это является краеугольным камнем для нас с 2014 года».
Читайте также
По ее словам, сейчас это осуществляется через суд, судья должен оценить совокупность доказательств. Она подчеркнула, что еще с 2014 года были попытки упростить эту процедуру, чтобы органы государственной регистрации актов гражданского состояния сами регистрировали рождение или смерть человека.
Однако Рябуха указывает, что существуют слишком большие риски.
«Если в случае фейкового рождения риск — нецелевое использование государственной помощи, то фейковым установлением смерти, например, могут воспользоваться топ-террористы, чтобы избежать международного розыска. В условиях полномасштабного вторжения — это как открыть ящик Пандоры», — указывает она.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems