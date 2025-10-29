«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой Сегодня 16:45 — Личные финансы

Услуга «єМалятко» возобновила работу в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Через сервис родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить еще шесть сопутствующих услуг по одному заявлению. В частности, речь идет о:

определении происхождения ребенка;

получении ребенком налогового номера (РНУКНП) и УНЗР;

предоставлении гражданства Украины;

внесении ребенка в Реестр пациентов.

назначении пособия при рождении ребенка;

выплате денежной компенсации за Пакет малыша.

Как воспользоваться услугой «єМалятко» онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

2. Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.

3. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:

отец и мать ребенка не состоят в официальном браке;

отец и мать ребенка имеют разные фамилии;

отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка);

помощь при рождении, и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Ссылка на заявление на портале «Дія» поступит второму родителю на электронную почту.

4. Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

5. Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ГРАГС может тот родитель, который подписал заявление.

Нельзя получить услугу онлайн, если:

у вашего ребенка уже есть свидетельство о рождении;

в роддоме вам выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);

ребенок родился вне лечебного учреждения;

ребенок родился вне Украины;

один из родителей ребенка является гражданином другой страны;

брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.

Решение о госрегистрации рождения будет принято не позднее следующего рабочего дня. Уведомление об успешной регистрации или отказе появится в кабинете гражданина и будет отправлено на электронную почту.

Когда свидетельство о рождении будет готово, вы сможете забрать его в отделе ГРАГС.

