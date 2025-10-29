0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой

Личные финансы
21
«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой
«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой
Услуга «єМалятко» возобновила работу в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Через сервис родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить еще шесть сопутствующих услуг по одному заявлению. В частности, речь идет о:
  • определении происхождения ребенка;
  • получении ребенком налогового номера (РНУКНП) и УНЗР;
  • предоставлении гражданства Украины;
  • внесении ребенка в Реестр пациентов.
  • назначении пособия при рождении ребенка;
  • выплате денежной компенсации за Пакет малыша.

Как воспользоваться услугой «єМалятко» онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2. Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
3. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:
  • отец и мать ребенка не состоят в официальном браке;
  • отец и мать ребенка имеют разные фамилии;
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка);
  • помощь при рождении, и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Ссылка на заявление на портале «Дія» поступит второму родителю на электронную почту.
4. Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
5. Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ГРАГС может тот родитель, который подписал заявление.
Нельзя получить услугу онлайн, если:
  • у вашего ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • в роддоме вам выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);
  • ребенок родился вне лечебного учреждения;
  • ребенок родился вне Украины;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.
Решение о госрегистрации рождения будет принято не позднее следующего рабочего дня. Уведомление об успешной регистрации или отказе появится в кабинете гражданина и будет отправлено на электронную почту.
Когда свидетельство о рождении будет готово, вы сможете забрать его в отделе ГРАГС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems