«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой
Услуга «єМалятко» возобновила работу в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Через сервис родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить еще шесть сопутствующих услуг по одному заявлению. В частности, речь идет о:
- определении происхождения ребенка;
- получении ребенком налогового номера (РНУКНП) и УНЗР;
- предоставлении гражданства Украины;
- внесении ребенка в Реестр пациентов.
- назначении пособия при рождении ребенка;
- выплате денежной компенсации за Пакет малыша.
Как воспользоваться услугой «єМалятко» онлайн
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2. Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
3. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:
- отец и мать ребенка не состоят в официальном браке;
- отец и мать ребенка имеют разные фамилии;
- отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка);
- помощь при рождении, и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Ссылка на заявление на портале «Дія» поступит второму родителю на электронную почту.
4. Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
5. Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ГРАГС может тот родитель, который подписал заявление.
Нельзя получить услугу онлайн, если:
- у вашего ребенка уже есть свидетельство о рождении;
- в роддоме вам выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);
- ребенок родился вне лечебного учреждения;
- ребенок родился вне Украины;
- один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
- брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.
Решение о госрегистрации рождения будет принято не позднее следующего рабочего дня. Уведомление об успешной регистрации или отказе появится в кабинете гражданина и будет отправлено на электронную почту.
Когда свидетельство о рождении будет готово, вы сможете забрать его в отделе ГРАГС.
