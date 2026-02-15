0 800 307 555
У країнах ЄС зросла кількість українців з тимчасовим захистом: де найбільше

Світ
Тимчасовий захист у країнах ЄС мають 4,35 мільйона українців
Станом на 31 грудня 2025 року у країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали 4,35 млн українських біженців. У порівнянні з кінцем листопада 2025 року їхня кількість збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.
Про це свідчать дані Євростату.

У яких країнах ЄС найбільше українських біженців

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зареєстровано у Німеччині, Польщі та Чехії.
За даними Євростату, українці складають понад 98,4% осіб, які отримали захист у ЄС. З них 43,6% - дорослі жінки, 30,5% - неповнолітні та 25,9% - дорослі чоловіки.
Серед 26 країн ЄС, за якими є дані, у 22 країнах зросла кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом.
Найбільший приріст зафіксовано в:
  • Німеччині (+9 620 осіб),
  • Іспанії (+2 235),
  • Румунії (+2 160).
Зменшення зафіксовано у 4 країн ЄС. Найбільше скорочення відбулося у Франції (-1 250 осіб) та Естонії (-470).
Кількість українців з тимчасовим захистом ЄС у грудні
Кількість українців з тимчасовим захистом ЄС у грудні, Інфографіка: Євростат
Як свідчать дані Євростату, найвищий рівень концентрації переміщених осіб на тисячу місцевих жителів зафіксовано у Чехії (36,0), Польщі (26,6) та на Кіпрі і в Словаччині (по 25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу населення.

Повернення українців

Раніше у звіті НБУ зазначалося, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 млн осіб).
В 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації.
Водночас ринок праці потребуватиме значної кількості працівників на тлі процесів відбудови країни та зростання інвестицій. Високий попит на робочу силу сприятиме подальшому скороченню безробіття та підтримуватиме збільшення зарплат.
