Чи чекати на «фінансову трагедію» в квітні — відповідь уряду

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд не очікує «жодної катастрофи» у квітні з фінансуванням держбюджету, попри дискусії навколо дефіциту коштів та виконання умов міжнародних партнерів.
Про це вона заявила під час години запитань до уряду у ВР.

Що каже прем’єрка

За її словами, Рада директорів МВФ затвердила нову 48-місячну програму розширеного фінансування EFF для України на $8,1 млрд, а перший транш близько $1,5 млрд очікують найближчими днями — кошти мають піти на бюджетну підтримку, перекриття дефіциту та макрофінансову стабільність.
Свириденко також наголосила, що без програми МВФ Україна не отримає кредиту ЄС на 90 млрд євро, і перший транш у межах цього інструменту уряд розраховує отримати у квітні 2026 року.
Водночас вона підкреслила, що державі потрібно виконати «домашню роботу» щодо зобов’язань у межах програми.

З чого все почалося

Раніше голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев попереджав про ризик нестачі коштів на фінансування видатків уже у квітні.
За його словами, Україна може зіткнутися з ситуацією, коли «не буде чим фінансувати видатки», бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.
«Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки», — розповів він в інтерв’ю Forbes Ukraine, коментуючи дискусії навколо непопулярних податкових змін і виконання умов програми з МВФ.
За матеріалами:
Економічна Правда
Економіка
