Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень вилучатимуть з обігу: що треба знати про обмін дрібних купюр Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

До 2 березня банкноти залишаються законним платіжним засобом

З 2 березня банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень поступово вилучатимуть з обігу. Після цієї дати їх більше не використовуватимуть для розрахунків і не видаватимуть як решту в магазинах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода, передає РБК-Україна.

За його словами, до 2 березня ці банкноти залишаються законним платіжним засобом. Після цього їх поступово вилучатимуть із готівкового обігу.

Як обміняти старі банкноти

Національний банк передбачив кілька етапів обміну банкнот:

до березня 2027 року — обмін можливий у будь-якому відділенні банків України;

до березня 2029 року — обмін здійснюватимуть уповноважені банки;

без обмеження строку — обмін доступний у Національному банку України.

До уповноважених банків належать:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Чи є обмеження по сумі

Як розповів Прохода, жодних лімітів щодо сум обміну НБУ не встановлював. Навіть якщо вдома накопичилось багато грошей дрібними купюрами — обміняють усе. Обмін безкоштовний — без комісій і в банках, і в НБУ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу. Після цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для здійснення платежів.

Як пояснили в Нацбанку, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.