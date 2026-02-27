0 800 307 555
Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень вилучатимуть з обігу: що треба знати про обмін дрібних купюр

Особисті фінанси
До 2 березня банкноти залишаються законним платіжним засобом
З 2 березня банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень поступово вилучатимуть з обігу. Після цієї дати їх більше не використовуватимуть для розрахунків і не видаватимуть як решту в магазинах.
Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода, передає РБК-Україна.
За його словами, до 2 березня ці банкноти залишаються законним платіжним засобом. Після цього їх поступово вилучатимуть із готівкового обігу.

Як обміняти старі банкноти

Національний банк передбачив кілька етапів обміну банкнот:
  • до березня 2027 року — обмін можливий у будь-якому відділенні банків України;
  • до березня 2029 року — обмін здійснюватимуть уповноважені банки;
  • без обмеження строку — обмін доступний у Національному банку України.
До уповноважених банків належать:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Чи є обмеження по сумі

Як розповів Прохода, жодних лімітів щодо сум обміну НБУ не встановлював. Навіть якщо вдома накопичилось багато грошей дрібними купюрами — обміняють усе. Обмін безкоштовний — без комісій і в банках, і в НБУ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу. Після цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для здійснення платежів.
Як пояснили в Нацбанку, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.
За матеріалами:
РБК-Україна
ГрошіНБУ
Payment systems