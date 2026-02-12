Централизованное отопление Киева полностью заменить на локальные источники тепла невозможно — Кличко Сегодня 08:28 — Энергетика

Совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева обсудил как перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города, так и возможность внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Централизованное отопление заменить невозможно

«Полностью заменить систему централизованного отопления столицы (крупнейшую в Европе и построенную когда-то под крупные ТЭЦ) теплоснабжением локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. На этом акцентировали все эксперты и специалисты», — подчеркнул глава столицы.

При этом, по его словам, направление развития когенерации однозначно важно для дополнительной генерации электроэнергии для критической инфраструктуры и других городских нужд.

«То есть внедрять альтернативные технологии нужно параллельно модернизации и защите централизованной системы теплоснабжения», — добавил Кличко.

Подготовка к следующему отопительному сезону

Городские власти договорились привлечь профильные научные учреждения к разработке:

оперативной дорожной карты стабилизации энергосистемы Киева;

стратегического плана развития энергообеспечения и теплоснабжения столицы.

Документы должны учитывать работу энергетической инфраструктуры в условиях военного положения и рисков массированных атак. Отдельно будут подготовлены предложения по объемам поддержки, необходимой от государства.

Напомним, бывший председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил , что чтобы сделать Киев полностью энергонезависимым, нужно 800 миллионов евро.

Кудрицкий объяснил, что в Киеве есть несколько тепловых районов, питающихся от теплоэлектроцентралей. Например, есть тепловой район ТЭЦ-6, тепловой район Дарницкой ТЭЦ, тепловой район ТЭЦ-5. Остальная часть города получает тепло от 180 котельных. Таким образом, нет проблемы с тем, чтобы заменить теплоснабжение от одного большого источника сотней мелких.

