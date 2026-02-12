0 800 307 555
Централизованное отопление Киева полностью заменить на локальные источники тепла невозможно — Кличко

Энергетика
11
Совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева обсудил как перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города, так и возможность внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах.
Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Централизованное отопление заменить невозможно

«Полностью заменить систему централизованного отопления столицы (крупнейшую в Европе и построенную когда-то под крупные ТЭЦ) теплоснабжением локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. На этом акцентировали все эксперты и специалисты», — подчеркнул глава столицы.
При этом, по его словам, направление развития когенерации однозначно важно для дополнительной генерации электроэнергии для критической инфраструктуры и других городских нужд.
«То есть внедрять альтернативные технологии нужно параллельно модернизации и защите централизованной системы теплоснабжения», — добавил Кличко.

Подготовка к следующему отопительному сезону

Городские власти договорились привлечь профильные научные учреждения к разработке:
  • оперативной дорожной карты стабилизации энергосистемы Киева;
  • стратегического плана развития энергообеспечения и теплоснабжения столицы.
Документы должны учитывать работу энергетической инфраструктуры в условиях военного положения и рисков массированных атак. Отдельно будут подготовлены предложения по объемам поддержки, необходимой от государства.
Напомним, бывший председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что чтобы сделать Киев полностью энергонезависимым, нужно 800 миллионов евро.
Кудрицкий объяснил, что в Киеве есть несколько тепловых районов, питающихся от теплоэлектроцентралей. Например, есть тепловой район ТЭЦ-6, тепловой район Дарницкой ТЭЦ, тепловой район ТЭЦ-5. Остальная часть города получает тепло от 180 котельных. Таким образом, нет проблемы с тем, чтобы заменить теплоснабжение от одного большого источника сотней мелких.
ЭнергетикаКиев
