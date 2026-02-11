0 800 307 555
После вражеских обстрелов есть обесточивание в трех областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях

Энергетика
В Украине аварийные отключения света
После очередных вражеских обстрелов есть обесточивание потребителей в трех областях, сложная ситуация с энергоснабжением остается в Киевской и Одесской областях, в отдельных регионах — аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду.
«После очередных обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточены», — сообщили в Минэнерго.
Ликвидация последствий и возобновление электроснабжения потребителей продолжаются.
«Сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни», — отметили в Минэнерго.
«По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания», — сообщили в Минэнерго.
По материалам:
УНН
Энергетика
