Индия и Иран «подняли» цены на нефть

Мировые цены на нефть сегодня, 11 февраля, немного подросли, поскольку переговоры между США и Ираном не имели заметного прогресса. Также зафиксирован рост спроса на энергоносители со стороны Индии.

Об этом сообщает Reuters

Так, фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 55 центов, или 0,80%, до 69,35 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 57 центов, или 0,89%, до 64,53 доллара.

«Нефть сохраняет риск, поскольку переговоры между США и Ираном продолжаются, но остаются хрупкими, что поддерживает наценку за риск Ормузского пролива на фоне постоянного санкционного давления, тарифных угроз, связанных с иранской торговлей», — отмечают аналитики LSEG.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил во вторник, что ядерные переговоры с США позволили Тегерану оценить серьезность намерений Вашингтона и продемонстрировали достаточный консенсус для продолжения дипломатического курса.

Хотя цены на нефть поначалу снизились после того, как министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры Ирана и США были продуктивными, надежды на мирное урегулирование позже были развеяны после сообщений о том, что США могут направить второй авианосец на Ближний Восток.

Поддержку цен на нефть также оказали признаки уменьшения профицита, поскольку рынки поглотили некоторые излишки баррелей, наблюдавшиеся в последнем квартале 2025 года.

«Учитывая возврат основного рынка нефти на воде к нормальному уровню и рост спроса на нее в Индии, цены на нефть, вероятно, будут оставаться на высоком уровне в ближайшее время», — сказал рыночный аналитик Vortexa Ксавье Танг.

Трейдеры также ожидают еженедельных данных о запасах нефти в США от Управления энергетической информации.

Напомним, вчера, 11 февраля, мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры оценили возможный потенциал перебоев по поставкам на фоне кризиса между США и Ираном.

