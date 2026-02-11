Мораторий действует: в СНБО прокомментировали информацию о повышении тарифов на свет и тепло
Информация о якобы подготовке законодательных изменений для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Мораторий на повышение тарифов
По данным Министерства энергетики, мораторий на повышение тарифов для населения действует с 2022 года. Он будет сохраняться в течение всего периода военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Таким образом, на данный момент не меняются тарифы для населения на теплоснабжение, горячую воду и газоснабжение.
В министерстве также отметили, что никаких решений по их повышению в настоящее время не рассматривают.
Законопроект № 13219 не касается тарифов для населения
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что упоминаемый в сообщениях законопроект № 13219 направлен на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Расчеты с производителями «зеленой» энергии не влияют на тарифы для бытовых потребителей. Фиксированная цена для населения обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей (PSO) на государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».
В Центре подчеркнули, что изменения для производителей возобновляемой энергетики не отразятся на стоимости коммунальных услуг для граждан.
Справка Finance.ua:
- народный депутат Андрей Павловский на своей странице в Facebook написал, что проголосовали за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло. Эту информацию подхватили СМИ;
- по его словам, законопроект № 13219 возлагает на граждан и предпринимателей Украины обязанность оплатить дополнительно примерно 37 миллиардов гривен монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии за счет увеличения тарифов на электроэнергию. «Парламентские фракции фактически единогласно, за исключением „Батькивщины“, поддержали коррупционное повышение тарифов на электроэнергию», — подчеркнул Павловский.
