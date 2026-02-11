Мораторий действует: в СНБО прокомментировали информацию о повышении тарифов на свет и тепло Сегодня 21:03 — Личные финансы

Мораторий действует: в СНБО прокомментировали информацию о повышении тарифов на свет и тепло

Информация о якобы подготовке законодательных изменений для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Телеграм CenterCounteringDisinformation

Мораторий на повышение тарифов

По данным Министерства энергетики, мораторий на повышение тарифов для населения действует с 2022 года. Он будет сохраняться в течение всего периода военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Таким образом, на данный момент не меняются тарифы для населения на теплоснабжение, горячую воду и газоснабжение.

В министерстве также отметили, что никаких решений по их повышению в настоящее время не рассматривают.

Законопроект № 13219 не касается тарифов для населения

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что упоминаемый в сообщениях законопроект № 13219 направлен на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Расчеты с производителями «зеленой» энергии не влияют на тарифы для бытовых потребителей. Фиксированная цена для населения обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей (PSO) на государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

В Центре подчеркнули, что изменения для производителей возобновляемой энергетики не отразятся на стоимости коммунальных услуг для граждан.

Справка Finance.ua:

народный депутат Андрей Павловский на своей странице в Facebook написал, что проголосовали за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло. Эту информацию подхватили СМИ;

по его словам, законопроект № 13219 возлагает на граждан и предпринимателей Украины обязанность оплатить дополнительно примерно 37 миллиардов гривен монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии за счет увеличения тарифов на электроэнергию. «Парламентские фракции фактически единогласно, за исключением „Батькивщины“, поддержали коррупционное повышение тарифов на электроэнергию», — подчеркнул Павловский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.