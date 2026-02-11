Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее Сегодня 11:50 — Энергетика

Правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры вынуждают украинский бизнес работать в условиях постоянных отключений электроэнергии, а иногда без воды и отопления. Для многих предпринимателей это означает дополнительные затраты на автономность и риск остановки. В ответ на эти вызовы правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь и льготное кредитование под 0% годовых.

Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств.

Безвозвратная помощь для ФЛП

Безвозвратная помощь ориентирована на микро- и малый бизнес — прежде всего ФЛП, работающих в сфере услуг и розничной торговли. Речь идет о предпринимателях, для которых стабильное электроснабжение является критическим условием работы: кафе, пекарни, аптеки, мастерские, небольшие магазины и т. д.

Государство предлагает прямую безвозвратную финансовую помощь, цель которой частично компенсировать затраты на обеспечение автономной работы в условиях перебоев с электроэнергией.

Кто может получить пособие

Участие в программе могут принять ФЛП 2-й и 3-й групп, которые работают на упрощенной системе налогообложения и отвечают нескольким базовым критериям:

предприниматель имеет не менее одного официально оформленного наемного работника;

ФЛП зарегистрирован не позднее 1 декабря 2025 года;

отсутствует задолженность по уплате ЕСВ по состоянию на конец января 2026 года.

Список разрешенных КВЭДов для помощи ФЛП на энергостойкость можно посмотреть по ссылке на портале «Дія».

Размер выплат: от чего зависит сумма

Сумма пособия фиксирована и напрямую зависит от количества наемных работников, за которых уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ):

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 тыс. грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 тыс. грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более работников — 15 тыс. грн.

Средства предоставляются один раз и не подлежат возврату при условии их целевого использования.

Как и куда зачисляются средства

Для выплат используется «Дія.Карта». Деньги не поступают на обычный расчетный счет ФЛП, позволяющий государству контролировать направление их использования.

Процесс выглядит так:

При подаче заявки в приложении или на портале «Дія» предприниматель выбирает или открывает «Дія.Карту»; После проверки данных, которая обычно длится несколько рабочих дней, средства автоматически зачисляются на эту карту; К программе подключены банки-партнеры, в частности, ПриватБанк, monobank, Сенс Банк, абанк и Банк Кредит Днепр.

На что разрешено тратить деньги

Пособие имеет строго целевое назначение. Вырученные средства нельзя снять наличными или потратить на другие потребности бизнеса.

Контроль осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых, технические ограничения. Оплата «Дія.Картой» возможна только в торговых точках и сервисах с соответствующими MCC-кодами. Это, в частности:

покупка и ремонт генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей;

оплата горючего на АЗС для питания генераторов;

оплата счетов за электроэнергию по прямому договору ФЛП.

Во-вторых, декларативное обязательство. При подаче заявки предприниматель подтверждает, что использует средства исключительно на энергетические нужды.

В-третьих, дальнейший мониторинг. Налоговая служба и банки-партнеры имеют право проводить выборочные проверки. В случае выявления нецелевого использования средств предприниматель обязан вернуть всю сумму помощи, а также может лишиться доступа к другим государственным программам поддержки, в частности льготному кредитованию.

Как подать заявку

Подача заявки полностью цифровая и происходит через портал или приложение «Дія».

Пошаговый алгоритм:

Авторизуйтесь на портале diia.gov.ua или в приложении «Дія». Перейдите в раздел «Предпринимательство» и выберите «Пособие ФЛП на энергостойкость». Проверьте автоматически подтянутые данные о ФЛП и количестве работников. Укажите направление использования средств (оборудование, горючее или энергоуслуги). Выберите или откройте «Дія.Карту» в одном из банков-партнеров. Подпишите заявление «Дія.Підпис» или квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте его на рассмотрение.

Отдельные справки или документы не нужно загружать — система проверяет данные автоматически через государственные реестры.

Льготные кредиты под 0%

Безвозвратная помощь позволяет закрыть базовые потребности — купить генератор, горючее или частично компенсировать затраты на электроэнергию. Но для бизнеса с большим потреблением этого мало. Чтобы иметь стабильное электроснабжение без остановок, предприятиям часто требуются более дорогие решения.

Для таких случаев действует льготное кредитование в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9». Оно позволяет привлечь средства без уплаты процентов и растянуть выплаты во времени.

Условия кредитования

Основные параметры программы:

сумма кредита — до 10 млн грн;

процентная ставка — 0% годовых;

срок — до 3 лет;

для кого — микро-, малый и средний бизнес (ФЛП и юридические лица).

Участие лизинговых компаний не предусмотрено.

Государство через Фонд развития предпринимательства компенсирует банкам разницу между рыночной ставкой и 0% для заемщика.

На что можно использовать средства

У программы есть четкое целевое назначение. Кредит можно использовать исключительно на генерационные установки: газотурбинные, газопоршневые, биогазовые, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Это решение, в частности, для производственных предприятий, логистических центров, торговых сетей, аграрного бизнеса и сферы HoReCa с большим энергопотреблением.

Если генератор уже есть, но ежемесячные расходы, за кредитные средства нельзя покрывать горючее. Компенсация ставки до 0% требует значительного ресурса, поэтому поддержка направлена ​​на необходимое энергооборудование.

Как оформить кредит

В отличие от грантов, кредит оформляется не через «Дію», а непосредственно в банке.

Порядок действий таков:

Выберите банк-партнер. В программе принимают участие 43 банка, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Банк Кредит Днепр. Подайте заявку. Нужно коротко описать, какое оборудование планируется приобрести и для чего нужно бизнесу. Дождитесь решения. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка. Банк оценивает финансовое состояние компании, платежеспособность и соответствие условиям программы и принимает решение, как правило, в течение 5−10 рабочих дней. Получите деньги. Банк перечисляет средства на счет поставщиков бизнеса, которые продают энергооборудование. Оплата производится безналично поставщикам, возможны транши.

Требования к бизнесу для кредитования

Чтобы получить кредит, бизнес должен отвечать следующим требованиям:

зарегистрированный в Украине, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где не определена дата завершения оккупации;

является резидентом Украины;

конечные бенефициарные владельцы — физические лица резиденты Украины;

это ФЛП или юридическое лицо, зарегистрированные в установленном законом порядке;

бизнес не связан с государством-агрессором, оккупантом или террористическими организациями, в частности через участников или конечных бенефициаров;

бизнес не подпадает под ограничения по господдержке, определенные законодательством.

Для стартапов и действующего бизнеса

вновь созданные микро-, малые и средние предприятия (стартап): бизнес зарегистрирован до 12 месяцев (или больше, если деятельность документально не подтверждается), имеют аргументированный бизнес-план;

микро-, малые и средние предприятия: бизнес работает более 12 месяцев и это подтверждается документально.

Если бизнес работает в сельском хозяйстве или переработке сельскохозяйственной продукции, могут применяться дополнительные требования:

соблюдение экологических и социальных стандартов Всемирного банка (для отдельных КВЭД);

регистрация в Государственном аграрном реестре (для производителей с/х продукции).

Что следует учесть предпринимателям

Грант и кредит можно сочетать. К примеру, безвозвратную помощь использовать на горючее или оплату электроэнергии, а кредит — на дорогостоящее оборудование.

К примеру, безвозвратную помощь использовать на горючее или оплату электроэнергии, а кредит — на дорогостоящее оборудование. Кредит — это долгосрочное решение. Банк оценивает, сможет ли бизнес обслуживать обязательства после завершения льготного периода.

— это долгосрочное решение. Банк оценивает, сможет ли бизнес обслуживать обязательства после завершения льготного периода. Все документы лучше хранить. Договоры и технические документы могут потребоваться при проверке.

Сроки подачи заявок

Подача заявок на безвозвратную помощь и сопутствующие инструменты энергоподдержки продлится до 31 марта 2026 года, однако бюджет программы ограничен.

По словам чиновников, только в первые дни были поданы тысячи заявок, поэтому финансирование может быть исчерпано раньше.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.