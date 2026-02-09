0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль анонсировал запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве

Энергетика
25
Заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.
Заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области., mev.gov.ua
Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Для стабилизации системы энергетики запускают дополнительные генерирующие мощности и используют рекордные объемы импорта электроэнергии.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Новые мощности

По словам главы Минэнерго, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных во время массированного удара в ночь на 7 февраля. Нанесенные повреждения остаются существенными.
В то же время идет работа над запуском дополнительной генерации.
Читайте также
«Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам» , — отметил Шмыгаль.
По его словам, в ближайшее время ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.

Рекордный импорт электроэнергии

Министр сообщил, что в течение суток зафиксирован самый большой за последнюю неделю объем импорта электроэнергии. Это позволило сохранить целостность энергосистемы после массированных атак и снизить дефицит мощности.

Гуманитарная помощь для энергетики

Минэнерго совместно с Минразвития продолжают работу по привлечению гуманитарной помощи от международных партнеров и распределению полученного энергетического оборудования.
С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, из которых 25,1 тысячи тонн уже распределены между энергокомпаниями и направлены в регионы.
Читайте также
За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии.
За этот период регионам передано:
  • 774 генератора;
  • 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов;
  • другое энергетическое оборудование.
Ожидается дополнительная поставка:
  • 798 генераторов;
  • 117 трансформаторов;
  • 120 котлов и когенерационных установок.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика УкраиныШмыгаль
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems