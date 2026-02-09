Шмыгаль анонсировал запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве
Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Для стабилизации системы энергетики запускают дополнительные генерирующие мощности и используют рекордные объемы импорта электроэнергии.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.
Новые мощности
По словам главы Минэнерго, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных во время массированного удара в ночь на 7 февраля. Нанесенные повреждения остаются существенными.
В то же время идет работа над запуском дополнительной генерации.
«Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам» , — отметил Шмыгаль.
По его словам, в ближайшее время ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.
Рекордный импорт электроэнергии
Министр сообщил, что в течение суток зафиксирован самый большой за последнюю неделю объем импорта электроэнергии. Это позволило сохранить целостность энергосистемы после массированных атак и снизить дефицит мощности.
Гуманитарная помощь для энергетики
Минэнерго совместно с Минразвития продолжают работу по привлечению гуманитарной помощи от международных партнеров и распределению полученного энергетического оборудования.
С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, из которых 25,1 тысячи тонн уже распределены между энергокомпаниями и направлены в регионы.
За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии.
За этот период регионам передано:
- 774 генератора;
- 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов;
- другое энергетическое оборудование.
Ожидается дополнительная поставка:
- 798 генераторов;
- 117 трансформаторов;
- 120 котлов и когенерационных установок.
