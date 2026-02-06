Свириденко заявила, что в Украине простаивают готовые к запуску когенерационные установки Сегодня 07:10 — Энергетика

В Украине к общей энергетической сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей. В то же время, построенные и технически готовые к запуску когенерационные установки в отдельных общинах остаются неподключенными.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это тепло и электроэнергия, которую страна могла бы получать уже сейчас — в разгар постоянных вражеских атак на энергосистему. Именно поэтому продолжаем принимать решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, которые есть у бизнеса, покупают и получают от международных партнеров общины», — подчеркнула глава правительства.

Задачи для областных администраций и общин

С этой целью областные военные администрации должны обеспечить формирование и верификацию перечня всех когенерационных установок, в том числе не подключенных к сетям. Соответствующая информация должна быть подана в Министерство энергетики и Министерство развития общин и территорий Украины.

Роль регуляторов и ответственность должностных лиц

ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями и операторами систем распределения должны обеспечить оперативное подключение всех имеющихся когенерационных установок и немедленно приступить к производству электрической и тепловой энергии. Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить процедуры присоединения когенерации к сетям и проводить постоянный мониторинг процесса подключения.

«В случае выявления злоупотреблений должностные лица, которые должны обеспечивать подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений», — подчеркнула премьер-министр.

Для координации этой работы Кабинет Министров Украины создал Координационный центр развития когенерации.

Кроме того, правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы установка и подключение когенерационных установок была максимально быстрой и простой. Для обращений предпринимателей продолжает действовать единое окно на платформе «Пульс»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.