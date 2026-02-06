0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Свириденко заявила, что в Украине простаивают готовые к запуску когенерационные установки

Энергетика
45
В Украине к общей энергетической сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей. В то же время, построенные и технически готовые к запуску когенерационные установки в отдельных общинах остаются неподключенными.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Это тепло и электроэнергия, которую страна могла бы получать уже сейчас — в разгар постоянных вражеских атак на энергосистему. Именно поэтому продолжаем принимать решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, которые есть у бизнеса, покупают и получают от международных партнеров общины», — подчеркнула глава правительства.

Задачи для областных администраций и общин

С этой целью областные военные администрации должны обеспечить формирование и верификацию перечня всех когенерационных установок, в том числе не подключенных к сетям. Соответствующая информация должна быть подана в Министерство энергетики и Министерство развития общин и территорий Украины.

Роль регуляторов и ответственность должностных лиц

ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями и операторами систем распределения должны обеспечить оперативное подключение всех имеющихся когенерационных установок и немедленно приступить к производству электрической и тепловой энергии. Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить процедуры присоединения когенерации к сетям и проводить постоянный мониторинг процесса подключения.
«В случае выявления злоупотреблений должностные лица, которые должны обеспечивать подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений», — подчеркнула премьер-министр.
Для координации этой работы Кабинет Министров Украины создал Координационный центр развития когенерации.
Кроме того, правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы установка и подключение когенерационных установок была максимально быстрой и простой. Для обращений предпринимателей продолжает действовать единое окно на платформе «Пульс».
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems