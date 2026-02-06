Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества из Европы Сегодня 18:00 — Энергетика

Министр энергетики Денис Шмигаль на форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: вид прифронтовых общин - 2026"

Украина стала полноценным участником европейского энергорынка. На данный момент объемы импорта электроэнергии из стран Европы рекордные.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума «Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых общин — 2026», в четверг, 5 февраля, передает издание Новости.Live.

«Поскольку из-за российских ударов мы теряем значительное количество нашей генерации, мы сегодня работаем с партнерами, чтобы реализовать план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии», — отметил Шмыгаль.

Украина — полноценный участник европейского рынка

Он добавил, что импорт электроэнергии из стран Европы рекордный. Над этим, по словам министра, продолжают работать.

«Фактически у нас введен рынок электроэнергии, что позволяет нам на равных конкурировать за электроэнергию с европейскими бизнесами и странами. Значительный объем мы импортируем от наших европейских коллег. Украина сегодня является полноценным участником европейского рынка», — добавил министр энергетики.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал , что в Украине к общей энергетической сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей. В то же время, построенные и технически готовые к запуску когенерационные установки в отдельных общинах остаются неподключенными.

