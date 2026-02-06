0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества из Европы

Энергетика
17
Министр энергетики Денис Шмигаль на форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: вид прифронтовых общин - 2026"
Министр энергетики Денис Шмигаль на форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: вид прифронтовых общин - 2026"
Украина стала полноценным участником европейского энергорынка. На данный момент объемы импорта электроэнергии из стран Европы рекордные.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума «Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых общин — 2026», в четверг, 5 февраля, передает издание Новости.Live.
«Поскольку из-за российских ударов мы теряем значительное количество нашей генерации, мы сегодня работаем с партнерами, чтобы реализовать план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии», — отметил Шмыгаль.

Украина — полноценный участник европейского рынка

Он добавил, что импорт электроэнергии из стран Европы рекордный. Над этим, по словам министра, продолжают работать.
«Фактически у нас введен рынок электроэнергии, что позволяет нам на равных конкурировать за электроэнергию с европейскими бизнесами и странами. Значительный объем мы импортируем от наших европейских коллег. Украина сегодня является полноценным участником европейского рынка», — добавил министр энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал, что в Украине к общей энергетической сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей. В то же время, построенные и технически готовые к запуску когенерационные установки в отдельных общинах остаются неподключенными.
По материалам:
Novyny.live
ЭнергетикаЭлектроэнергияШмыгаль
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems