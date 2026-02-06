Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества из Европы
Украина стала полноценным участником европейского энергорынка. На данный момент объемы импорта электроэнергии из стран Европы рекордные.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума «Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых общин — 2026», в четверг, 5 февраля, передает издание Новости.Live.
«Поскольку из-за российских ударов мы теряем значительное количество нашей генерации, мы сегодня работаем с партнерами, чтобы реализовать план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии», — отметил Шмыгаль.
Украина — полноценный участник европейского рынка
Он добавил, что импорт электроэнергии из стран Европы рекордный. Над этим, по словам министра, продолжают работать.
«Фактически у нас введен рынок электроэнергии, что позволяет нам на равных конкурировать за электроэнергию с европейскими бизнесами и странами. Значительный объем мы импортируем от наших европейских коллег. Украина сегодня является полноценным участником европейского рынка», — добавил министр энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал, что в Украине к общей энергетической сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей. В то же время, построенные и технически готовые к запуску когенерационные установки в отдельных общинах остаются неподключенными.
