ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам
Со 2 по 31 марта 2026 года ПУМБ дарит новым клиентам 200 грн бонуса за первый шаг в пользовании картой.
Предложение «200 грн на старт» — это простой способ начать банковский опыт с приятного бонуса.
Кто может получить 200 грн
Участие в акции могут принять новые клиенты — физические лица, которые:
- до 31.03.2026 откроют гривневую карту в мобильном приложении ПУМБ
- не имеют и не имели открытых счетов в ПУМБ за последние 6 месяцев
- не участвуют в акции «Пригласи друга» или других акциях «Награды с ПУМБ»
Как получить бонус
- открыть карту в гривне в приложении ПУМБ
- произвести одну оплату от 100 грн за товары или услуги, включая оплаты в Интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.
В рамках акции учитываются расчеты за товары и услуги — включая оплаты в интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.
Бонус 200 грн начисляется автоматически на виртуальный счет в день открытия карты, но становится доступным после выполнения всех условий акции.
Из суммы вознаграждения удерживаются налоги и сборы в соответствии с законодательством.
Где проверить статус
Отслеживать выполнение условий можно в мобильном приложении ПУМБ:
- раздел «Выгоды»
- меню «Мои награды»
- предложение «200 грн на старт»
Дата начала и завершения предложения — персональная для каждого клиента и отображается в приложении.
При невыполнении условий бонус аннулируется автоматически через 30 дней с момента старта персонального предложения.
Если меню «Мои награды» не отображается, необходимо обновить приложение.
Официальные правила акции здесь.
200 грн на старт — это быстрый бонус за первый шаг с ПУМБ. Откройте карту, совершите покупку и получите вознаграждение уже этой весной.
Поделиться новостью
Также по теме
ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам
Экс-член Совета НБУ объяснил, почему евро не заменит в Украине доллар
Старт карьеры: 10 программ стажировки для молодежи в марте
Возвращено в бюджет 28 млн грн за уклонение от налогов
Дефицит текущего счета платежного баланса в январе сократился — причины
Каждый пятый работник боится увольнения — исследование