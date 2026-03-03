ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам Сегодня 16:34

Со 2 по 31 марта 2026 года ПУМБ дарит новым клиентам 200 грн бонуса за первый шаг в пользовании картой.

Предложение «200 грн на старт» — это простой способ начать банковский опыт с приятного бонуса.

Кто может получить 200 грн

Участие в акции могут принять новые клиенты — физические лица, которые:

до 31.03.2026 откроют гривневую карту в мобильном приложении ПУМБ

не имеют и не имели открытых счетов в ПУМБ за последние 6 месяцев

не участвуют в акции «Пригласи друга» или других акциях «Награды с ПУМБ»

Как получить бонус

открыть карту в гривне в приложении ПУМБ

произвести одну оплату от 100 грн за товары или услуги, включая оплаты в Интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.

В рамках акции учитываются расчеты за товары и услуги — включая оплаты в интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.

Бонус 200 грн начисляется автоматически на виртуальный счет в день открытия карты, но становится доступным после выполнения всех условий акции.

Из суммы вознаграждения удерживаются налоги и сборы в соответствии с законодательством.

Где проверить статус

Отслеживать выполнение условий можно в мобильном приложении ПУМБ:

раздел «Выгоды»

меню «Мои награды»

предложение «200 грн на старт»

Дата начала и завершения предложения — персональная для каждого клиента и отображается в приложении.

При невыполнении условий бонус аннулируется автоматически через 30 дней с момента старта персонального предложения.

Если меню «Мои награды» не отображается, необходимо обновить приложение.

Официальные правила акции здесь.

200 грн на старт — это быстрый бонус за первый шаг с ПУМБ. Откройте карту, совершите покупку и получите вознаграждение уже этой весной.

