0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам

8
ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам
ПУМБ дарит 200 грн бонуса новым клиентам
Со 2 по 31 марта 2026 года ПУМБ дарит новым клиентам 200 грн бонуса за первый шаг в пользовании картой.
Предложение «200 грн на старт» — это простой способ начать банковский опыт с приятного бонуса.

Кто может получить 200 грн

Участие в акции могут принять новые клиенты — физические лица, которые:
  • до 31.03.2026 откроют гривневую карту в мобильном приложении ПУМБ
  • не имеют и не имели открытых счетов в ПУМБ за последние 6 месяцев
  • не участвуют в акции «Пригласи друга» или других акциях «Награды с ПУМБ»

Как получить бонус

  • открыть карту в гривне в приложении ПУМБ
  • произвести одну оплату от 100 грн за товары или услуги, включая оплаты в Интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.
В рамках акции учитываются расчеты за товары и услуги — включая оплаты в интернете и пополнение мобильного в приложении ПУМБ.
Бонус 200 грн начисляется автоматически на виртуальный счет в день открытия карты, но становится доступным после выполнения всех условий акции.
Из суммы вознаграждения удерживаются налоги и сборы в соответствии с законодательством.

Где проверить статус

Отслеживать выполнение условий можно в мобильном приложении ПУМБ:
  • раздел «Выгоды»
  • меню «Мои награды»
  • предложение «200 грн на старт»
Дата начала и завершения предложения — персональная для каждого клиента и отображается в приложении.
При невыполнении условий бонус аннулируется автоматически через 30 дней с момента старта персонального предложения.
Если меню «Мои награды» не отображается, необходимо обновить приложение.
Официальные правила акции здесь.
200 грн на старт — это быстрый бонус за первый шаг с ПУМБ. Откройте карту, совершите покупку и получите вознаграждение уже этой весной.
По материалам:
ПУМБ
Банки УкраиныПУМБДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems