Банк россии подал иск на Euroclear из-за замороженных активов

Центральный банк россии подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для репарационного кредита Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе российского регулятора.

Позиция российского регулятора

В сообщении Банка россии указано, что действия Euroclear, приведшие к блокированию возможности управления средствами и ценными бумагами, нанесли ущерб регулятору. Поэтому российский центральный банк требует их возмещения.

российский регулятор заявил, что иск также связан с тем, что Европейская комиссия рассматривает механизмы прямого или косвенного использования замороженных российских активов без согласия Банка россии.

Позиция ЕС и Euroclear

В Euroclear заморожены активы рф на сумму 193 млрд евро, из которых 180 млрд евро принадлежат Центробанку россии. Частично эти средства уже используются для поддержки Украины: ЕС передает Киеву начисленные проценты по активам. За первые шесть месяцев 2025 года Украине было передано 10,1 млрд евро.

Европейские лидеры предлагают предоставить Украине беспроцентные кредиты на 140 млрд евро, обеспеченные замороженными активами, при этом россия сможет вернуть средства только после выплаты репараций Украине.

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил , что европейские правительства столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро.

Кроме того, Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если и решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.

