Госгеонедра продала нефтегазовую площадь вдвое дороже стартовой цены — детали
Госгеонедра продала АО «Укргаздобыча» Новодиканскую нефтегазовую площадь в Полтавской области за 738,9 млн грн — вдвое больше стартовых 369,45 млн грн.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как свидетельствуют результаты аукциона Госгеонедр по продаже спецразрешения на пользование недрами в системе «Прозорро.Продажи», торги только что завершились.
Кроме победителя, в аукционе также участвовало ООО «Электронные торговые технологии», которое подало предложение в размере стартовой стоимости — 369,45 млн грн. Компания зарегистрирована в Киеве, ее владелица — Виктория Собченко.
Новодиканская площадь, включающая залежи природного газа, нефти и конденсата, расположена примерно в 6,6 км к востоку от города Решетиловка. Спецразрешение предоставляется на 20 лет — за это время должно быть проведено геологическое изучение недр с последующей возможностью добычи углеводородов.
Стартовая цена лота составила 369,45 млн грн с учетом НДС.
Напомним, в 2024 году Группа «Нафтогаз» запустила скважину с дебитом 170 тыс. кубометров газа в сутки с помощью технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). До внедрения технологии скважина давала 70 тысяч кубометров в сутки.
