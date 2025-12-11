IPO SpaceX может стать самым крупным в истории
SpaceX ускоряет подготовку к выходу на биржу, которая может состояться в 2026 году и стать крупнейшей IPO в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что известно об IPO SpaceX
SpaceX продолжает подготовку к IPO и планирует привлечь значительно больше $30 млрд. Компания рассматривает выход на биржу в середине или конце 2026 года, но сроки могут сместиться к 2027 году. Потенциальная оценка — около $1,5 трлн, что может сделать сделку самой большой в истории.
Параллельно SpaceX провела вторичную продажу акций по $420 за штуку, что подняло оценку компании до более чем $800 млрд. Сотрудникам разрешили продать акции на сумму около $2 млрд, часть выкупила сама компания.
Почему это интересно
SpaceX стремится повторить или превзойти рекорд Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд. В случае продажи 5% компания может привлечь около $40 млрд.
Новости о возможном IPO уже повлияли на рынок:
- акции EchoStar выросли на 12%;
- Rocket Lab — на 4,3%.
Читайте также
Одним из ключевых факторов ускорения IPO является рост Starlink — спутникового интернет-сервиса SpaceX, который уже приносит компании большинство доходов. В 2025 году компания ожидает выручку около $15 млрд, а в 2026 году — до $24 млрд. Также повлияла на оценку перспектива подключения Starlink к мобильным телефонам.
Что дальше
Денежные средства с IPO SpaceX планирует направить на строительство космических дата-центров и закупку чипов. Компания также рассматривает возможность отдельного IPO для Starlink, хотя точных терминов пока не называет.
Среди ключевых инвесторов: Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity и Google.
Также по теме
