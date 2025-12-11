IPO SpaceX может стать самым крупным в истории 11.12.2025, 01:02 — Фондовый рынок

IPO SpaceX может стать самым крупным в истории

SpaceX ускоряет подготовку к выходу на биржу, которая может состояться в 2026 году и стать крупнейшей IPO в истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно об IPO SpaceX

SpaceX продолжает подготовку к IPO и планирует привлечь значительно больше $30 млрд. Компания рассматривает выход на биржу в середине или конце 2026 года, но сроки могут сместиться к 2027 году. Потенциальная оценка — около $1,5 трлн, что может сделать сделку самой большой в истории.

Параллельно SpaceX провела вторичную продажу акций по $420 за штуку, что подняло оценку компании до более чем $800 млрд. Сотрудникам разрешили продать акции на сумму около $2 млрд, часть выкупила сама компания.

Почему это интересно

SpaceX стремится повторить или превзойти рекорд Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд. В случае продажи 5% компания может привлечь около $40 млрд.

Новости о возможном IPO уже повлияли на рынок:

акции EchoStar выросли на 12%;

Rocket Lab — на 4,3%.

Одним из ключевых факторов ускорения IPO является рост Starlink — спутникового интернет-сервиса SpaceX, который уже приносит компании большинство доходов. В 2025 году компания ожидает выручку около $15 млрд, а в 2026 году — до $24 млрд. Также повлияла на оценку перспектива подключения Starlink к мобильным телефонам.

Что дальше

Денежные средства с IPO SpaceX планирует направить на строительство космических дата-центров и закупку чипов. Компания также рассматривает возможность отдельного IPO для Starlink, хотя точных терминов пока не называет.

Среди ключевых инвесторов: Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity и Google.

