0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

IPO SpaceX может стать самым крупным в истории

Фондовый рынок
14
IPO SpaceX может стать самым крупным в истории
IPO SpaceX может стать самым крупным в истории
SpaceX ускоряет подготовку к выходу на биржу, которая может состояться в 2026 году и стать крупнейшей IPO в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно об IPO SpaceX

SpaceX продолжает подготовку к IPO и планирует привлечь значительно больше $30 млрд. Компания рассматривает выход на биржу в середине или конце 2026 года, но сроки могут сместиться к 2027 году. Потенциальная оценка — около $1,5 трлн, что может сделать сделку самой большой в истории.
Параллельно SpaceX провела вторичную продажу акций по $420 за штуку, что подняло оценку компании до более чем $800 млрд. Сотрудникам разрешили продать акции на сумму около $2 млрд, часть выкупила сама компания.

Почему это интересно

SpaceX стремится повторить или превзойти рекорд Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд. В случае продажи 5% компания может привлечь около $40 млрд.
Новости о возможном IPO уже повлияли на рынок:
  • акции EchoStar выросли на 12%;
  • Rocket Lab — на 4,3%.
Читайте также
Одним из ключевых факторов ускорения IPO является рост Starlink — спутникового интернет-сервиса SpaceX, который уже приносит компании большинство доходов. В 2025 году компания ожидает выручку около $15 млрд, а в 2026 году — до $24 млрд. Также повлияла на оценку перспектива подключения Starlink к мобильным телефонам.

Что дальше

Денежные средства с IPO SpaceX планирует направить на строительство космических дата-центров и закупку чипов. Компания также рассматривает возможность отдельного IPO для Starlink, хотя точных терминов пока не называет.
Среди ключевых инвесторов: Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity и Google.
По материалам:
vctr.media
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems