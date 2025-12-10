Wizz Air открывает новые маршруты в 8 стран еще из одного румынского аэропорта (инфографика)

0 800 307 555
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тиргу-Муреш.
Об этом говорится в сообщении компании на сайте.
С выделением одного современного самолета Airbus A320neo авиакомпания будет эксплуатировать в Румынии всего 39 самолетов в течение зимы.
Теперь Wizz Air предлагает маршруты в восемь стран из международного аэропорта Тиргу-Муреш «Трансильвания».

Куда будет летать

Новые выделенные самолеты улучшат сообщение с городом, позволив запустить девять маршрутов.
С 29 марта 2026 года, кроме текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тиргу-Муреш до:
Интересно, что именно Тиргу Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
