Wizz Air открывает новые маршруты в 8 стран еще из одного румынского аэропорта (инфографика)
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тиргу-Муреш.
Об этом говорится в сообщении компании на сайте.
С выделением одного современного самолета Airbus A320neo авиакомпания будет эксплуатировать в Румынии всего 39 самолетов в течение зимы.
Теперь Wizz Air предлагает маршруты в восемь стран из международного аэропорта Тиргу-Муреш «Трансильвания».
Куда будет летать
Новые выделенные самолеты улучшат сообщение с городом, позволив запустить девять маршрутов.
С 29 марта 2026 года, кроме текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тиргу-Муреш до:
Интересно, что именно Тиргу Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Wizz Air открывает новые маршруты в 8 стран еще из одного румынского аэропорта (инфографика)
Украинские СЕО в 2025 году демонстрируют рекордно низкую экономическую уверенность (инфографика)
Личные инвестиционные счета: НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
В рейс вышел новый модернизированный электропоезд Укрзализныци (фото)
К выходу из рф стал готовиться один из последних западных банков