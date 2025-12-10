Wizz Air открывает новые маршруты в 8 стран еще из одного румынского аэропорта (инфографика) Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Wizz Air открывает новые маршруты в 8 стран еще из одного румынского аэропорта (инфографика)

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тиргу-Муреш.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте

С выделением одного современного самолета Airbus A320neo авиакомпания будет эксплуатировать в Румынии всего 39 самолетов в течение зимы.

Теперь Wizz Air предлагает маршруты в восемь стран из международного аэропорта Тиргу-Муреш «Трансильвания».

Куда будет летать

Новые выделенные самолеты улучшат сообщение с городом, позволив запустить девять маршрутов.

С 29 марта 2026 года, кроме текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тиргу-Муреш до:

Интересно, что именно Тиргу Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году.

