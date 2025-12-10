Украинские СЕО в 2025 году демонстрируют рекордно низкую экономическую уверенность (инфографика) Сегодня 15:19 — Фондовый рынок

Украинские СЕО в 2025 году демонстрируют рекордно низкую экономическую уверенность (инфографика)

В 2025 году украинские руководители бизнеса демонстрируют более низкий уровень экономической уверенности по сравнению с глобальными коллегами.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025», проведенного KPMG.

По данным опроса, только 33,7% украинских СЕО прогнозируют рост национальной экономики, 31,5% - улучшение мировой. Эти показатели почти вдвое ниже, чем среди глобальных бизнес-лидеров, и отражают устойчивую экономическую осторожность. Основным фактором остается продолжающееся полномасштабное вторжение и связанные с ним риски.

Уверенность в росте собственных компаний также снизилась: в 2025 году этот показатель составляет 49% против 76% в 2021 году.

Украинские СЕО оценивают бизнес-среду как нестабильную и не способствующую масштабированию. В то же время ожидания относительно численности персонала демонстрируют умеренную стабилизацию. Рост штата прогнозируют 54% руководителей по сравнению с 92% в мире. При этом почти 20% украинских лидеров планируют увеличение персонала на 11−25% — значительно более высокий показатель, чем глобальные 2%.

Инфографика: kpmg.com

Ожидания развития отдельных отраслей оказались умеренно оптимистичными: в 2025 году уровень уверенности в отраслевом росте вырос на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о частичном возобновлении деловой активности в отдельных секторах экономики.

Управленческие приоритеты

Геополитическая нестабильность является основным фактором краткосрочных управленческих решений украинских СЕО: ее определили 57% руководителей против 11% глобально. Далее по влиянию регуляторное давление, дефицит талантов и макроэкономическая неопределенность.

Полномасштабное вторжение также усилило внимание бизнеса к благосостоянию и психическому здоровью сотрудников — этот фактор важен для 20% украинских СЕО, в то время как в мире его выделяют всего 7%. В то же время технологические и климатические факторы для украинского бизнеса остаются второстепенными (около 5%), тогда как глобально интеграция ИИ является одним из ключевых драйверов (24%).

Стратегии бизнеса в 2025 году

Украинские руководители гораздо больше, чем глобальные, сосредоточены на внешних рисках — геополитических конфликтах, регуляторных изменениях и инфляционном давлении. Эти факторы определяют стратегические решения и адаптации.

В мировом контексте фокус смещается на внутренние процессы: киберзащиту, интеграцию ИИ и технологическую модернизацию бизнеса.

Инфографика: kpmg.com

На фоне дефицита кадров украинские компании уделяют большее внимание привлечению талантов (27%) и поддержке психического здоровья сотрудников (24%). В мире эти направления относятся к наименее приоритетным.

В то же время глобальный бизнес активнее инвестирует в геополитический мониторинг (23% против украинских 2%), тогда как украинские компании работают в режиме постоянного оперативного реагирования на риски.

Органический рост остается ключевым для 26% украинских СЕО, тогда как глобально это наименьшая приоритетная стратегия. Также украинские руководители уделяют внимание инновациям (15%) и удержанию талантов (15%). Глобальные компании акцентируют внимание на цифровой трансформации, ИИ и ESG-инициациях (41%).

